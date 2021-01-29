助屏東級品牌躍升台灣級 屏東觀光圈重點輔導8商家

以觀光局大鵬灣國家風景區管理處為平台成立的「屏東觀光圈」去年底成立，繼展示特色旅遊亮點的「珍珠商品」和已上架銷售的遊程「項鍊產品」後，委由高雄餐旅大學執行的屏東觀光圈輔導計畫案，評選委員昨天依「食、宿、遊、購、行」遴選出5個場域、8個商家，將各別進行重點式輔導，協助從屏東級品牌躍升成台灣級。

鵬管處長陳煜川說，「屏東觀光圈輔導計畫」策略目標是藉由產業整合輔導等措施，提升屏東縣觀光服務軟硬體品質及風格形塑，建構產業互補優勢的觀光圈，達到品質提升、品牌定位及結合國際OTA通路行銷並推出國際亮點旅遊產品，吸引青年人口回流，達到區域永續發展目標。

他說，屏東觀光圈輔導計畫受到熱烈支持，夥伴透過報名機制重新審視自身的營運狀態並且給予政府許多施政方向的建議，讓觀光圈形成良性互動平台，選出的都是屏東觀光圈最具亮點的特色場域及店家，並在原先的經營基礎上，由「食、宿、遊、購、行」的大師團隊進行輔導，期望在各領域中再拔尖成為屏東最亮的一顆星。

鵬管處說，未獲選的業者也會藉由「大師講座」持續輔導，從2月底開始，輔導計畫案將邀請各產業構面大師到屏東辦講座，4月將會安排夥伴至北中南各地區進行標竿學習課程，只要業者有恆心求好求變，都竭力協助；去年因疫情國旅爆發，如何將國旅拉到屏東，就是屏東觀光圈的使命，也「超前部署」為將來的邊境解封做好準備。

獲遴選的場域包有佳冬鄉農會、宿勝利125民宿、食原住民泰武咖啡生產合作社、台灣潛水、鵬福5家；店家有粮田集市、玉米三巷冰淇淋工坊、正好友生態環保旅宿、善導書院、大茉莉、長安製麵、味益食品和屏東旅行社8家。