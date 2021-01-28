台中港105號碼頭經營案 今由成豐公司獲選

台中港105號碼頭和後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案，延宕5年多，今天公開甄選，由台中港、德隆、昆宏、海威等4家公司合資的「成豐倉儲裝卸公司」獲選，經評選小組評定為最優投資人，預計投資9億4800萬元，興建12座桶倉作為煤炭及一般散雜貨之裝卸、暫存及發貨，預估年裝卸量約400萬噸。

台中港105號碼頭於2016年完工開始營運，展開招商說明會，碼頭工人憂心港務公司未規畫或提供出公用碼頭，反而積極辦理招商作業，影響現有碼頭工人生計，港務分公司公開甄選經營業者，又以煤炭裝卸儲轉業務為主，內容未保障現有碼頭工人權益，曾多次陳情及發動大規模抗爭。

台中港務分公司表示，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業揚塵逸散汙染，依商港法及公民營事業機構投資興建或租賃經營商港設施作業辦法，辦理台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案公開甄選作業，去年11月25日辦理第一階段資格審查，有3家投資人遞件，經審查均為合格投資人。

港務分公司表示，今天辦理第二階段綜合評選會議，該3家合格投資人均有出席，經評選小組評定成豐倉儲裝卸公司為最優投資人，預計投資9億4800萬元，興建12座桶倉作為煤炭及一般散雜貨裝卸、暫存及發貨，預估年裝卸量約400萬噸，創造約86名工作機會，承諾優先雇用目前在港區從事散雜貨裝卸之工會人員。