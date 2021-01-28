高雄弱勢孕婦產檢交通補助29日開辦 最高補助3千6

高雄市長陳其邁推動弱勢孕婦產檢交通補助，社會局今宣布1月29日開辦，凡設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有需求者，持相關證明文件即可申請，每名符合資格的孕婦發給20張，每張乘車券面額180元，最高補助3600元。

高市府繼全國首創全時段計時托育服務開辦後，再由社會局規畫「弱勢孕婦產檢交通補助計畫」，照顧孕婦產檢交通安全。

高市府與中華大車隊、澄清湖計程車衛星車隊、凱旋大都會、台灣大車隊及倫永衛星大車隊等5家計程車隊簽約，提供高市38區弱勢孕婦產檢時可運用乘車券往返醫療院所並核實補助。

高雄市社會局表示，弱勢孕婦產檢交通補助對象，為設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有需求者，持相關證明文件，就近至區公所或各社福中心臨櫃及「高雄市民服務平台便民一路通」線上申請。

社會局表示，每名符合資格的孕婦發給20張，每張乘車券面額180元，最高補助3,600元。洽詢電話：社會局婦女及保護服務科（07）330-3353。