快訊

羽球年終賽／4強門票快到手！周天成打下2連勝

逃亡美國13年！涉國務機要費案 扁家親信黃芳彥在美身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄弱勢孕婦產檢交通補助29日開辦 最高補助3千6

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市弱勢孕婦產檢交通補助29日開辦，凡設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有需求者，持相關證明文件即可申請，最高補助3600元。圖／高雄市社會局提供
高雄市弱勢孕婦產檢交通補助29日開辦，凡設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有需求者，持相關證明文件即可申請，最高補助3600元。圖／高雄市社會局提供

高雄市長陳其邁推動弱勢孕婦產檢交通補助，社會局今宣布1月29日開辦，凡設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有需求者，持相關證明文件即可申請，每名符合資格的孕婦發給20張，每張乘車券面額180元，最高補助3600元。

高市府繼全國首創全時段計時托育服務開辦後，再由社會局規畫「弱勢孕婦產檢交通補助計畫」，照顧孕婦產檢交通安全。

高市府與中華大車隊、澄清湖計程車衛星車隊、凱旋大都會、台灣大車隊及倫永衛星大車隊等5家計程車隊簽約，提供高市38區弱勢孕婦產檢時可運用乘車券往返醫療院所並核實補助。

高雄市社會局表示，弱勢孕婦產檢交通補助對象，為設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有需求者，持相關證明文件，就近至區公所或各社福中心臨櫃及「高雄市民服務平台便民一路通」線上申請。

社會局表示，每名符合資格的孕婦發給20張，每張乘車券面額180元，最高補助3,600元。洽詢電話：社會局婦女及保護服務科（07）330-3353。

孕婦 高雄市 低收入戶

延伸閱讀

南台灣空汙嚴重 環團批高雄民進黨8名立委無作為

瑞典吸引女性從軍 提供生理用品、孕婦制服

收到飛鼠訊號！玉山衛星還要試

懷孕護理師駐守監測體溫 民眾罵醫院沒良心…同事說話了

相關新聞

高雄弱勢孕婦產檢交通補助29日開辦 最高補助3千6

高雄市長陳其邁推動弱勢孕婦產檢交通補助，社會局今宣布1月29日開辦，凡設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶及經社工員評估確有...

整治美濃淹水 副市長林欽榮保證不會頭痛醫痛腳痛醫腳

去年8月間豪雨，造成高雄美濃地區大淹水，高雄市長陳其邁要求向中央爭取經費整治，水利局已著手進行各項整治工程，副市長林欽榮...

揭開紙漿廠神秘面紗 遺構重生屏東殺蛇溪畔

屏東縣民公園第二期即將完工，歷時7年，總共20公頃，屏東縣府以殺蛇溪兩岸連接紙漿廠，打造「殺蛇溪生活心樂章」，一期工程在...

影／改變小英家鄉烤鳥文化 楓港社區推伯勞鳥雞蛋糕

屏東縣枋山鄉楓港地區除了是蔡英文總統的故鄉，早年居民獵捕過境伯勞鳥販售「烘鳥仔粑」，曾是當地的名產，也引來「伯勞鳥殺戮戰...

2021高雄武德殿祈願祭求防疫 1月31日免費體驗日式童玩

一年一度高雄武德殿「祈願祭」1月31日登場，邀民眾免費體驗日式道地童玩，如劍玉、丟沙包、套圈圈等。當天下午4點半舉行日式...

高美館「感動牛-兒童暨青少年彩繪特展」 犇向繽紛色彩

2021是牛年，高雄市立美術館、高雄市府教育局與學學文化創意基金會合作，即日起至4月11日在高美館舉辦「感動牛」兒童暨青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。