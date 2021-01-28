整治美濃淹水 副市長林欽榮保證不會頭痛醫痛腳痛醫腳

去年8月間豪雨，造成高雄美濃地區大淹水，高雄市長陳其邁要求向中央爭取經費整治，水利局已著手進行各項整治工程，副市長林欽榮今午到美濃福美路了解山下排水改善工程，強調這次是總合整治，絕非頭痛醫頭，腳痛醫腳，由於施工期間正值一期稻耕作，恐影響及灌溉，林欣榮也指示協助農友解決。

針對美濃區淹水問題，水利局去年起著手辦理各項治水工程，林欽榮今午視察的福美路山下排水工程，由廣善堂沿福美路往東至美興街長約720公尺，除拓寬水路也採取「灌排分離」重新設計渠道，總經費 4700 萬，去年 11月 2 日已開工，預計今年 8 月完工。

另美濃湖排水下游的永安橋，因通水斷面不足，也計畫抬昇橋面，改建經費約 5400 萬，今年 元月已開工，預計 9 月完工，完工後可改善瀰濃里福美路及永安路一帶淹水問題。

在地議員朱信強、林富寶及立委邱議瑩辦公室主任賴添貴等人到場關切，林欽榮表示，市府在美濃地區採取總合治水，優先投入7.35億改善，面對氣候劇變，沒有任何人可以保證不淹水，但市府團隊盡最大努力全盤改善淹水情形，絕不會「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

由於目前適逢農民一期稻下苗，朱信強及林富寶反映，美濃當地除淹水問題，灌溉水源亦不足，請農田水利署全力配合調配美濃湖放水量，林欽榮也要求鄰近二稻休耕情形，造冊後提送農糧署，請農業局專案協助辦理休耕補助。