揭開紙漿廠神秘面紗遺構重生屏東殺蛇溪畔

屏東縣民公園第二期即將完工，歷時7年，總共20公頃，屏東縣府以殺蛇溪兩岸連接紙漿廠，打造「殺蛇溪生活心樂章」，一期工程在2019年10月完工，這處藍帶銜綠帶的親水公共空間，縫補屏東市百年來城市裂縫，整治開挖發現紙漿廠遺構，爬梳文史，縣府決定將遺構保留，展現新、舊交錯，感受台糖產業歷史軌跡，縣府預計2月5日傍晚正式啟用。

屏東縣府城鄉發展處長李怡德說，殺蛇溪沿岸兩側場域，是縣長潘孟安騎腳踏車無意間發現的。屏東紙漿廠、糖廠是工廠工作場域，民眾不得進入，紙漿廠在1994年關廠後，塵封20多年後，將重新開放。

「以河川為主軸思考城市結構與中心」李怡德說，屏東市三大溪流之一殺蛇溪、高屏溪與萬年溪，以殺蛇溪兩岸連接紙漿廠，打造「殺蛇溪生活心樂章」，寫計畫，爭取預算，占地20公頃，歷時7年，總經費約3.9億元。

李怡德說，縣民公園第一期9公頃，就是2019年設計展場域，也是屏東市共融公園之一，2018年10月開始使用。同時間啟動第二期工程，施工過程意外發現，紙漿廠遺留下來的廠區遺構，地坑是過去投放甘蔗渣，之後轉進做紙漿原料空間。

李怡德說，為考究歷史，確認紙漿廠遺構空間，特別找到紙漿廠退休主任80多歲蔡先生，也在紙漿廠旁挖到5個水池，求證是汙水處理的曝氣池，原本在混擬土底下覆蓋的遺構，猶如「意外的美麗」。

「一邊做工程，一邊爬梳文史資料」李怡德說，這個意外的美麗，透過歷史爬梳，思考如何運用建築設計手法，改造，賦予新功能，提供適合縣民休憩場域，也能了解過去屏東歷史發展，紙漿廠扮演角色，追求經濟發展，對環境迫害，導致關廠，如今重新改造啟用「文化、歷史與環境反省」。

順著殺蛇溪低堤步道，彷彿說著糖廠、紙漿廠風華，承載蔗渣卸喂的「地坑」，壯觀又不失本色。往下游巡禮，「雙園遊憩」留著泥和水分離的圓錐曲面，重新賦予彈跳、玩沙、居高望遠和歇坐；斜曲鏡面屋頂設計「秘境花園」佇立園區，倒映於「在水一方」，提供360度環景表演與遮蔭。