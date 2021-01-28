高美館「感動牛-兒童暨青少年彩繪特展」 犇向繽紛色彩

2021是牛年，高雄市立美術館、高雄市府教育局與學學文化創意基金會合作，即日起至4月11日在高美館舉辦「感動牛」兒童暨青少年彩繪特展，免費參觀。今年由藝術家莊普創作「小感動牛」素坯原型，以幾何圓柱與圓台造型，傳達穩重與耐力，厚實的雙腳象徵腳踏實地。台南、高雄、屏東與台東49校學生，共彩繪 了超過1200件「小感動牛」。

高美館長李玉玲、高雄市教育局副局長黃盟惠、學學文化創意基金會副重事長張基義、藝術家莊普等，今天為特展主持開幕。藝術家「王午（倪又安）」木刻牛版畫與牛知識小學堂，讓大家感受與牛對話的美好時光，期望新的一年牛來運轉。

李玉玲表示，長期以來藝術扎根都是高美館重點項目之一，高美館、教育局與學學文創連續6年攜手合作，共同推動教育部「藝起來學學」文化色彩藝術計畫。每年高美館透過展覽呈現來自南台灣的宗教信仰、自然風景、建築古蹟、族群特色、地方產業等繽紛色彩，進行美術館的社會參與實踐。因應全球疫情尚未穩定，持續透過VR環景虛擬美術館，提供師生在校進行展前預覽及線上學習。

黃盟惠指出，藝術涵養與美感素養是108課綱的重點，感謝高美館、學學文創每年透過生肖彩繪展覽，讓許多孩子有機會初次踏入美術館，不但看到自己的作品展出，也欣賞到高美館策畫的藝術家展覽。許多教師在教學引導展現創意與創新，結合數位科技、社會、語文等跨領域學習，發展為學校長期推動的特色課程。