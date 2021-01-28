生利能源攜手屏大 盼解決枋寮光電園區文資爭議

生利能源公司在屏東枋寮鄉開發光電園區，因挖出日治石頭營遺址，縣議員蔣月惠不斷抗議要求停止開發，生利能源表示，已與屏東大學簽署產學合作，進行文資物保存及活化研究。

生利能源公司在枋寮鄉新開村進行太陽能光電園區的開發，去年3月挖到日治石頭營遺址後，停止整地工程，配合屏東縣政府的文資會勘審議。

由於有文史工作人士呼籲保留石頭營遺址，也有當地少數民眾認為開發光電會影響水土保持，蔣月惠從去年就不斷帶著反對開發光電的民眾到現場、枋寮鄉公所等地抗議，要求生利能源停止開發光電。

生利能源多次強調會配合縣府的文資審議，但蔣月惠仍堅持停止開發，並且不時抗議。

今天生利能源發出新聞稿表示，公司主動出擊，今天與屏東大學簽署產學合作計畫，委由文化創意產業學系教授林思玲進行為期1年園區內文化資產潛力物件的保存與活化研究計畫。

生利能源表示，位於二戰遺址石頭營旁的屏東枋寮鄉新開村太陽能光電廠，是全台灣第一個遭遇文化資產議題的光電場開發案，如何用專業方式解決與面對具有指標性意義。

生利能源表示，計畫將借鑑國內、外相關案例，並蒐集園區周圍地方居民、組織及相關文史團體意見，彙整提出保存與活化方式評估和建議，也會規劃未來光電園區文化資產教育導覽與推廣方案，包括活動設計、教材或教具，協助規劃園區打造綠能文資館。

生利能源表示，期望這件案子能成為綠能開發、文化保存及在地永續教育的多重典範，讓台灣的再生能源與文化資產能共存共融。

縣府文化處文化資產保護所主任林洋助表示，石頭營遺址只有少部分在光電開發區範圍內，如果順利的話，明天將完成最後現勘，而後將開審查會決定是否列冊，如果不列冊就結案，如果列冊就進入審議指定要保留文資物。

林洋助表示，生利能源公司在中國大陸有光電園區與文化遺址活化共存的開發經驗，對於生利能源與屏東大學合作保存及活化文資物，縣府樂觀其成，並且願意協助。

文化處表示，遺址為日治時期日軍駐地石頭營，有碉堡群、戰鬥司令部、觀測塔及地道等，整個面積到底有多大還無法估計。