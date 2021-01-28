輕軌二階環差未過 議會今審預算小刪70萬

高雄輕軌二階美術館、大順路爭議路段，因優化方案涉及路線路型變更，市府向環保署提出環差，不過日前環委審查後認為仍有疑慮，要求捷運局補正再審。高雄市議會今小刪輕軌70萬預算，並要求環差通過後，爭議路段再動工，另做爭議路段替代方案評估。

高雄市議會今審輕軌相關預算，國民黨議員李雅靜、陳玫娟、黃紹庭等人批評市府做引導式民調，未蒐集民眾真正意見，以引導式民調為輕軌背書後，就草率宣布復工。

黃紹庭並指，輕軌二階爭議路段工程日前送環差報告到中央審議，但沒有通過，被要求補正再審，主因包括市府提出的交通影響報告與事實不符，市府提出輕軌通車後，私人運具轉移至大眾運輸的轉移率評估太過理想等。

黃紹庭說，市府不專業評估，政治掛帥，用引導式假民調、不專業民調說服市民，環差結果也無法通過，議會無法為這樣的建設背書，要求刪減預算。

民進黨議員鄭光峰、韓賜村等人則為捷運局緩頰，認為環差、環評本來不易一次通過，但可以補正；韓賜村說，環差沒有一次通過，但也不能因此退卻，希望今年先通過預算讓市府施作，讓市長有空間發揮，做不好明年再來刪預算也不遲。

捷運局長吳義隆說，環委有意見，捷運局會立刻補正，環保署也會再開會討論，有些資料要求捷運局補充，都會立即補充，也有信心過關。

民進黨議員邱俊憲說，刪除預算不是最好方法，因為恐涉及合約問題，建議用附帶決議要求改善即可。他並認為，尊重環委多元意見，但有些看法也矛盾令人無法信服，如要美術館更暢通，路線移至園區裡，但又說輕軌很慢、功能不彰等。

最後議會在黃紹庭提議下，通過對輕軌建設計畫市府分擔款1億1270萬元，小幅刪減70萬元，並附帶決議，要求環差通過後，爭議路段再行動工；另市府也須做爭議路段替代方案評估。

環保署環評專案小組前天審查「高雄輕軌修正路線第4次環境影響差異分析報告」，環委對市府提出的優化方案有疑慮，如認為輕軌路線北移，但車道維持原來配置，恐難讓大眾運輸達到取代私人運具目的，最終決議該案補正再審。

捷運局對此表示，會再收到小組會議紀錄後，1、2天內盡快補正報告。輕軌目前尚未施工到涉及變更區域，目前仍不影響輕軌施工。