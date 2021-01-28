高雄市各區清潔隊小年夜周三不休假 加班收運垃圾
今年農曆春節假期長達7天，民眾在歲末年終常要大掃除，高雄市環保局表示，2月10日星期三小年夜，各區清潔隊不休息，依原來夜間清運路線；自2月4日起至2月11日除夕，加強垃圾收運及受理民眾大型廢棄物、家具清運工作；2月12日初一至2月14日初三停收垃圾3天，2月15日初四白天起，恢復加強垃圾清運。
環保局環衛科指出，2月10日小年夜適逢周三，原為停收垃圾一天，但為加強服務市民，清潔隊員不放假，加班加強夜間垃圾清運。另考量2月12日星期五停收垃圾及資收物，垃圾及資源回收物的收運將改為2月10日星期三來清運。
環保局表示，若民眾有巨大廢家具或廢家電清運需求，可先電話洽詢各區清潔隊，由轄區清潔隊安排適當時段，約定時間及地點，派專車前往清運，千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻。各行政區詳細收運情形因地制宜略有不同，請市民朋友上環保局網站「春節清運專區」查詢。
高雄市各區清潔隊也會派員加強春節期間各觀光景點周邊環境清理，確保各場所公廁的清潔衛生，並加強路面垃圾、狗便的清除，稽查取締公共場所亂丟垃圾、未清狗便的民眾。
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