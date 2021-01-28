快訊

尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

比脫歐更怒？英歐反目的疫苗「阿斯特捷利康之戰」

高雄市各區清潔隊小年夜周三不休假 加班收運垃圾

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市清潔隊員清運垃圾。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊員清運垃圾。圖／高雄市環保局提供

今年農曆春節假期長達7天，民眾在歲末年終常要大掃除，高雄市環保局表示，2月10日星期三小年夜，各區清潔隊不休息，依原來夜間清運路線；自2月4日起至2月11日除夕，加強垃圾收運及受理民眾大型廢棄物、家具清運工作；2月12日初一至2月14日初三停收垃圾3天，2月15日初四白天起，恢復加強垃圾清運。

環保局環衛科指出，2月10日小年夜適逢周三，原為停收垃圾一天，但為加強服務市民，清潔隊員不放假，加班加強夜間垃圾清運。另考量2月12日星期五停收垃圾及資收物，垃圾及資源回收物的收運將改為2月10日星期三來清運。

環保局表示，若民眾有巨大廢家具或廢家電清運需求，可先電話洽詢各區清潔隊，由轄區清潔隊安排適當時段，約定時間及地點，派專車前往清運，千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻。各行政區詳細收運情形因地制宜略有不同，請市民朋友上環保局網站「春節清運專區」查詢。

高雄市各區清潔隊也會派員加強春節期間各觀光景點周邊環境清理，確保各場所公廁的清潔衛生，並加強路面垃圾、狗便的清除，稽查取締公共場所亂丟垃圾、未清狗便的民眾。

高雄市清潔隊員清運巨大廢家具垃圾。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊員清運巨大廢家具垃圾。圖／高雄市環保局提供

春節 高雄市 運將

延伸閱讀

減少機車亂移、擠停 高雄市車格盼瘦身至70公分

北市府：春節連假照收防疫垃圾 週六日停收

宜蘭初一初二停收垃圾 春節各鄉鎮市收運時間看這裡

提升原民教育 高市原住民語推廣辦公室揭牌

相關新聞

型男求轉運改新名長達15字 擔心印章刻不下父母也傻眼

高雄26歲男子林家丞正待業盼有好運勢，本月25日萌生改名念頭，思考幾個小時後，當天下午就決定付諸行動，新名字「林家丞台灣...

海軍大湖艦船艦桅桿築巢！喜鵲育兒與人類戰備任務賽跑

停靠在左營軍港的海軍大湖艦，被發現有喜鵲在桅桿上築巢下蛋育雛，軍方表示會等到孵出雛鳥離巢後，再摘除鳥巢。愛鳥人士評估，這...

台東郵局春節前關懷社區獨居長者 送愛民生物資

春節前，台東郵局舉辦「人間郵情、郵政有愛」關懷社區獨居長者愛心活動，希望讓獨居長者感受社會溫馨，也善盡企業社會責任，局長...

輕軌二階環差未過 議會今審預算小刪70萬

高雄輕軌二階美術館、大順路爭議路段，因優化方案涉及路線路型變更，市府向環保署提出環差，不過日前環委審查後認為仍有疑慮，要...

高雄市各區清潔隊小年夜周三不休假 加班收運垃圾

今年農曆春節假期長達7天，民眾在歲末年終常要大掃除，高雄市環保局表示，2月10日星期三小年夜，各區清潔隊不休息，依原來夜...

減少機車亂移、擠停 高雄市車格盼瘦身至70公分

機車停車經常發生「擠停」現象，騎士找不到車格，就會去移他車，想辦法將把自己車塞入，也容易因此造成車輛刮傷或難以遷移等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。