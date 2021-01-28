快訊

尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

比脫歐更怒？英歐反目的疫苗「阿斯特捷利康之戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減少機車亂移、擠停 高雄市車格盼瘦身至70公分

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局試辦70、80、100公分不同寬度車格，發現70公分最不易發生擠停。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局試辦70、80、100公分不同寬度車格，發現70公分最不易發生擠停。圖／高雄市交通局提供

機車停車經常發生「擠停」現象，騎士找不到車格，就會去移他車，想辦法將把自己車塞入，也容易因此造成車輛刮傷或難以遷移等問題。高雄市交通局試辦70、80、100公分不同寬度車格，發現70公分最不易發生擠停，將報交通部研議修法，讓各地方政府因地制宜考量畫設車格寬度。

民眾林小姐說，有些地方機車太多或車格太少，機車很難找到位置停，經常會發生機車被亂移動、硬擠在一起，容易刮傷、碰傷，她有次甚至被擠停到後照鏡被人弄斷也找不到人陪，車子也很難牽出來，實在很無奈。

交通局去年6月1日起為期半年，在中正路國軍總醫院、輜汽路衛武營公園等機車擠停地點，同步試辦70、80、100公分等不同寬度的機車格，希望藉由交通工程手段，減少擠停行為，讓機車族更好停車、取車。

交通局表示，經過為期半年試辦，發現寬100公分機車格間隙最大，後停車者擠停的機率最高，寬80公分機車格次之；而寬70公分機車格間隙更小，先停車者依序於格線停放時，後停車者移車難度增高，擠停現象較少，更能發揮格線導引車輛停放功能，有助維持既有的停車秩序。

不過根據現行「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，機車格寬度要1到1.5公尺、長度要2到2.5公尺，交通局說，將報請交通部研議修法放寬，把寬度下限放寬到70公分，也就是寬度0.7到1.5公尺，讓各地方政府更能因地制宜考量當地實際停車需求，設置各種寬度的機車格，提升友善機車停車環境。

國軍 機車族 衛武營

延伸閱讀

請注意高齡駕駛！去年台南高齡事故死亡占45％

ibike2.0鋪設中捷沿站 民代反映台鐵高架站等嘸！

高雄天空灰濛濛 午後空氣品質有機會好轉

小心荷包失血 高市交通罰款預算歲入15億元

相關新聞

型男求轉運改新名長達15字 擔心印章刻不下父母也傻眼

高雄26歲男子林家丞正待業盼有好運勢，本月25日萌生改名念頭，思考幾個小時後，當天下午就決定付諸行動，新名字「林家丞台灣...

海軍大湖艦船艦桅桿築巢！喜鵲育兒與人類戰備任務賽跑

停靠在左營軍港的海軍大湖艦，被發現有喜鵲在桅桿上築巢下蛋育雛，軍方表示會等到孵出雛鳥離巢後，再摘除鳥巢。愛鳥人士評估，這...

台東郵局春節前關懷社區獨居長者 送愛民生物資

春節前，台東郵局舉辦「人間郵情、郵政有愛」關懷社區獨居長者愛心活動，希望讓獨居長者感受社會溫馨，也善盡企業社會責任，局長...

輕軌二階環差未過 議會今審預算小刪70萬

高雄輕軌二階美術館、大順路爭議路段，因優化方案涉及路線路型變更，市府向環保署提出環差，不過日前環委審查後認為仍有疑慮，要...

高雄市各區清潔隊小年夜周三不休假 加班收運垃圾

今年農曆春節假期長達7天，民眾在歲末年終常要大掃除，高雄市環保局表示，2月10日星期三小年夜，各區清潔隊不休息，依原來夜...

減少機車亂移、擠停 高雄市車格盼瘦身至70公分

機車停車經常發生「擠停」現象，騎士找不到車格，就會去移他車，想辦法將把自己車塞入，也容易因此造成車輛刮傷或難以遷移等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。