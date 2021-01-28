減少機車亂移、擠停 高雄市車格盼瘦身至70公分

機車停車經常發生「擠停」現象，騎士找不到車格，就會去移他車，想辦法將把自己車塞入，也容易因此造成車輛刮傷或難以遷移等問題。高雄市交通局試辦70、80、100公分不同寬度車格，發現70公分最不易發生擠停，將報交通部研議修法，讓各地方政府因地制宜考量畫設車格寬度。

民眾林小姐說，有些地方機車太多或車格太少，機車很難找到位置停，經常會發生機車被亂移動、硬擠在一起，容易刮傷、碰傷，她有次甚至被擠停到後照鏡被人弄斷也找不到人陪，車子也很難牽出來，實在很無奈。

交通局去年6月1日起為期半年，在中正路國軍總醫院、輜汽路衛武營公園等機車擠停地點，同步試辦70、80、100公分等不同寬度的機車格，希望藉由交通工程手段，減少擠停行為，讓機車族更好停車、取車。

交通局表示，經過為期半年試辦，發現寬100公分機車格間隙最大，後停車者擠停的機率最高，寬80公分機車格次之；而寬70公分機車格間隙更小，先停車者依序於格線停放時，後停車者移車難度增高，擠停現象較少，更能發揮格線導引車輛停放功能，有助維持既有的停車秩序。

不過根據現行「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，機車格寬度要1到1.5公尺、長度要2到2.5公尺，交通局說，將報請交通部研議修法放寬，把寬度下限放寬到70公分，也就是寬度0.7到1.5公尺，讓各地方政府更能因地制宜考量當地實際停車需求，設置各種寬度的機車格，提升友善機車停車環境。