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海軍大湖艦船艦桅桿築巢！喜鵲育兒與人類戰備任務賽跑

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
喜鵲在海軍大湖艦桅桿上築巢下蛋育雛。記者劉學聖／攝影
喜鵲在海軍大湖艦桅桿上築巢下蛋育雛。記者劉學聖／攝影

停靠在左營軍港的海軍大湖艦，被發現有喜鵲在桅桿上築巢下蛋育雛，軍方表示會等到孵出雛鳥離巢後，再摘除鳥巢。愛鳥人士評估，這型鳥類孵蛋、育雛、離巢大概要兩個月以上，除非大湖艦在短期內不離港，否則在人類任務的影響下，喜鵲的「育鳥任務」仍會失敗。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，喜鵲喜歡選高處築巢，會利用高高的樹木和人造物，像是電線桿、高壓電塔、大型廣告物等固定物，但是像這次的船艦桅桿倒是沒聽說過，可能是船艦停靠也有些時間了。加上雜食性的喜鵲雖喜住高處，卻都在開闊草地覓食，軍區有許多開闊處可找食物。

林昆海說，喜鵲會啣3、40公分長的樹枝，啣的樹枝大小重量會依體型有差距，然後在結構物上築巢。很難看出什麼才算完整的巢體，只要能遮蔽棲身、有凹槽下蛋，就可以用兩、三年，牠們也會舊巢重用。

從愛鳥人士的角度，若鳥兒選在不應該築巢處築巢，應該在啣枝時就要阻止。否則巢都築好下蛋了，愛孩子的鳥是不會隨便棄雛的。海軍說因巢中已有小生命，不忍驅趕，因此暫留，會等到成鳥孵出雛鳥離巢後後，再清除鳥巢。可是萬一船艦接到命令要出任務，一出海，就算親鳥成功孵出，也無法覓食，仍是死路。喜鵲這趟「育兒任務」會不會折損在人類的「戰備任務」下？還是未知數。

喜鵲在海軍大湖艦桅桿上築巢下蛋育雛。記者劉學聖／攝影
喜鵲在海軍大湖艦桅桿上築巢下蛋育雛。記者劉學聖／攝影

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