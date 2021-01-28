高雄天空灰濛濛 午後空氣品質有機會好轉

高雄市今天戶外空氣品質還是灰濛濛一片，戶外空氣品質觀測呈現「橘色提醒」，有比昨天同時段稍好，午後空氣品質有轉好趨勢

高雄市環保局「高雄空品報你知」提醒，今天強烈冷氣團南下，冷高壓帶動的北風增強，讓西半部的擴散條件轉好當中。北風較強的時間點是中午後。中午前受到西半部北風漸起影響，上風處汙染將隨北風往南移動，通過高雄後移出陸地，必須注意空氣品質可能再轉差。

今天大環境北風增強，整體擴散條件仍差，中午前北風也同步帶動上風處污染通過高雄，空氣品質是「橘色提醒至局部紅色警示」。

下半天北風明顯增強，西半部、高雄市境內水平擴散條件轉好，汙染物濃度逐漸降低，空氣品質是「橘色提醒至局部普通」。雖然空氣有稍轉好趨勢，但這波北風今晚將帶來一股境外汙染，後續空氣受境外汙染影響，轉好幅度不至於太大。

今天北風逐漸增強，白天暖熱，晚上稍轉涼，建議外出要帶外套。運動建議方面，白天要減少戶外劇烈運動。