高雄2200元防疫旅館三餐網嘆「太慘」 市府：會向業者反映

最近疫情升溫，入住防疫旅館的居家檢疫民眾增多，但有網友27日在PTT 貼出自己在高雄一家防疫旅館所吃的三餐菜色，並詢問「大家的飯店隔離餐」，結果引起熱議，鄉民紛認為，這樣的隔離餐「不會病死，就會先餓死」，也有網友貼出台北防疫飯店的餐食，兩相比較，南部真的「寒酸」很多。

原PO表示，自己剛入境，正在高雄某飯店隔離，含三餐一天要價2200元，隔離第一天，早餐吃包子加紅茶；中餐一碗粥；晚餐一碗烏龍麵。

網友看到防疫飯店菜色紛留言，「這到底哪間，2200的三餐是這種」、「14天隔離完就瘦5公斤了我看」、「這大概住一禮拜就爆斃在房間了」、「三餐加起來不超過100元，太慘了」、「市長在挺黃捷，沒空啦」。「肥宅會餓死」，「去雄中附近一天1000的，吧台點心都比這好」、「監獄真的吃得比這個好，早餐不只有一個包子」、「比新兵戰士的伙食還差一天 」、「吃這樣有點寒酸吧」，「隔離飯店這樣不能投訴嗎 這是在發災難財吧」。

也有網友貼出台北的隔離餐做比較，菜色顯然把高雄比下去，網友說，「台北那個餐， 會胖吧，超豐盛」，「台北的還有生菜欸 超健康」。