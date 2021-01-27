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屏東捐贈防疫物資 促使日本鹿兒島推動雙方學校交流

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，雙方展開水產經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流。圖／屏東縣政府提供
27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，雙方展開水產經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流。圖／屏東縣政府提供

新冠肺炎疫情蔓延，也讓各國醫療物資匱乏，去年5月屏東縣政府得知遠嫁到日本鹿兒島縣的屏東女兒求助當地急需防疫物資，屏東縣長潘孟安指示縣府團隊募集醫療物資寄達至當地，雪中送炭讓鹿兒島縣備受感動，也搭起兩城市相互交流。

27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，駐福岡辦事處處長、當地台日友好議員連盟會長及縣府傳播暨國際事務處副處長蕭裕隆列席視訊會議，雙方展開水產方面的經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流，期盼疫情結束後到屏東訪問，強化兩城市間的情感。

「不論鄉親旅居世界哪個城市，屏東永遠是你的娘家」傳播暨國際事務處表示，屏東縣捐贈防疫物資不僅幫助旅外鄉親，現今全球遭逢疫情肆虐，共同發揮國際友好精神、齊心協力，對抗疫情，讓世界看到台灣、讓日本看到屏東，藉由教育、文化等多方面交流，讓「Pingtung can help」力量持續傳揚。

日本鹿兒島縣位在日本九州最南端，主要產業以農畜牧為主，當地黑豬、黑牛世界聞名，和屏東縣產業類型相近，去年捐贈防疫物資契機也開啟鹿兒島與屏東縣雙方交流，除日本鹿兒島外，縣府也陸續捐贈美國、祕魯、巴西等國家捐贈物資，期許在疫情嚴峻的情勢，透過屏東的力量讓「世界好好」，也讓國際看見「屏東好好」。

27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，雙方展開水產經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流。圖／屏東縣政府提供
27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，雙方展開水產經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流。圖／屏東縣政府提供
27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，雙方展開水產經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流。圖／屏東縣政府提供
27日台灣時間下午2點，鹿兒島水產高等學校與國立東港高級海事水產職業學校舉辦視訊交流，雙方展開水產經驗分享，承諾未來將加深兩校如輪機、海洋科技及食品加工等共同科系的連結交流。圖／屏東縣政府提供
鹿兒島縣政府同仁感謝屏東縣捐贈防疫物資。圖／屏東縣府提供
鹿兒島縣政府同仁感謝屏東縣捐贈防疫物資。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 疫情 日本

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