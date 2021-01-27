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國防部禁勞軍 楊鎮浯改邀駐軍縣府「作客」贈加菜金

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了向各單位致敬，今年不勞軍，金門縣政府特別邀請相關單位來金門縣政府「作客」，由金門縣長楊鎮浯頒發勞軍款及加菜金。圖／縣府提供
為了向各單位致敬，今年不勞軍，金門縣政府特別邀請相關單位來金門縣政府「作客」，由金門縣長楊鎮浯頒發勞軍款及加菜金。圖／縣府提供

為防範新冠肺炎疫情，國防部已通令所轄各部隊避免於營區辦理勞軍慰問活動，加強人員管控，為了向各單位致敬，金門縣政府衛生局及縣府民政處的安排下，特別邀請相關單位來縣府「作客」，由金門縣長楊鎮浯頒發勞軍款及加菜金，楊鎮浯也提前祝官兵弟兄們，新年快樂。

春節將屆，楊鎮浯今天在金門縣政府縣長室慰問陸軍金門防衛指揮部、陸軍金門地區支援營醫療連、金門守備大隊機步營、海巡總局第九海巡隊、中部地區巡防局第九海岸巡防總隊、空勤總隊第二大隊及衛生福利部金門醫院等單位，慰問辛苦的弟兄及工作人員，並提前祝官兵弟兄們新年快樂。

這場溫馨的勞軍，楊鎮浯特別向陸軍金門防衛指揮部指揮官賀政中將、陸軍金門地區支援營孫仁駿少校、支援營醫療連連長孫淩龍少校、機步營營長曾紘齊中校、海巡隊隊長曾忠智、岸巡總隊隊長葉兆航、金門醫院副院長陳根雄及營養室主任李嘉根等人，代表金門縣民向官兵弟兄及工作人員表達謝意，在場陪同的包括有民政處處長蔡西湖、衛生局局長李錫鑫、軍人之友社金門聯絡組組長陳偉棠等人。

金門縣政府此次也特別致贈陸軍金門防衛指揮部勞軍款新台幣6萬元，其餘單位加菜金各2萬元，感謝陸軍金門防衛指揮部保家衛國、協助防疫工作之辛勞，金門守備大隊機步營每週二、五協助載送急重症病患軍機場搭乘C130赴台就醫，海巡支援二線烈嶼鄉病患夜間載運、緊急醫療轉診至金門醫院就醫及安寧返鄉等載運事宜的愛民表現，支援營醫療連長期支援本縣大型活動醫護及例行後送病患接送、岸巡隊積極查緝走私維護金門治安。此外感謝金門醫院肩負金門在地鄉親、台商及旅客之醫療照護重任，及感謝空勤總隊協助本縣載運緊急傷病患空中運輸轉診作業。

金門 陸軍 衛生局

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