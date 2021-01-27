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澎湖海巡聯合誓師 威力掃蕩維護治安

中央社 / 澎湖縣27日電
澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供

農曆春節將至，新冠肺炎疫情升溫下，海巡署金馬澎分署今天在馬公港區舉辦春節擴大威力掃蕩誓師，加強查緝陸船越界與防疫作為，以維護澎湖海域安全及杜絕不法，讓全民安心過好年。

海巡署金馬澎分署今天在馬公港舉行「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署分署長廖德成主持，澎湖縣長賴峰偉、檢察長李嘉明、副議長陳雙全等人都出席檢閱。

廖德成表示，回顧3年來，中國大陸非洲豬瘟與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）等疫情，一波未平一波又起，其中非洲豬瘟有14件，均是在離島，可見離島安檢防疫的重要，面對疫情升溫的威脅，海巡與岸巡責任不能委外，只有靠自己，全力以赴，加強安檢防疫作為，杜絕疫情傳入，維護澎湖這塊淨土。

賴峰偉肯定海巡與岸巡在海陸上的結合，讓澎湖迄今維持零確診目標，今年也希望達到零確診，同時呼籲澎湖的漁民在海上作業時，不要與大陸漁船接觸，以免因一時的小利，而影響到家庭和社會。

海巡署第13巡防區指揮部主任羅弘熙表示，澎湖春節擴大威力掃蕩誓師聯合威力掃蕩，動員所轄澎湖海巡隊、查緝隊、第7岸巡及特勤隊、憲警等單位出動3000噸高雄艦1艘、3艘巡防艇和28車167人，針對澎湖全島各漁港、空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林進行海陸等巡邏與地毯式搜索及海上掃蕩，全面查緝不法，以維護澎湖民眾與海域治安。

澎湖 海巡署 疫情

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