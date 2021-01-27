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小心荷包失血 高市交通罰款預算歲入15億元

中央社 / 高雄27日電
高雄市交通局長張淑娟答詢，交通違規歲入15億元自民國104年起就延用此罰款數額，雖然每年超額收入，但並非是高雄市單一執法裁處收入，大約有4成件數來自於高雄市籍車輛於外縣市違規被裁罰的歲入款。記者徐如宜／攝影
高雄市交通局長張淑娟答詢，交通違規歲入15億元自民國104年起就延用此罰款數額，雖然每年超額收入，但並非是高雄市單一執法裁處收入，大約有4成件數來自於高雄市籍車輛於外縣市違規被裁罰的歲入款。記者徐如宜／攝影

習慣貪圖方便而交通違規的民眾要特別留意了，高雄市議會今天審議通過110年交通違規罰款新台幣15億元，並附帶要求市府將超過部分做為規劃「零死亡」等策略費用。

遵守交通規則有助於降低肇事率，違規裁罰是防制意外的手段之一，市府交通局編列今年度交通違規收入15億元，這筆日前被擱置的預算，今天重回議會聯席會審查，與會議員一度要求刪減為12億元，盼以勸導取代裁罰，勿讓民眾荷包縮水。

交通局長張淑娟答詢，交通違規歲入15億元自民國104年起就延用此罰款數額，雖然每年超額收入，但並非是高雄市單一執法裁處收入，大約有4成件數來自於高雄市籍車輛於外縣市違規被裁罰的歲入款。

她指出，罰款中以違規停車、超速、紅燈右轉、闖紅燈等項目居多；再者高雄市的罰款歲入排六都第4；台北市編列約25億元、新北市26億元、台中市15.8億元、桃園市14.6億元、台南市6.4億元。

國民黨市議員邱于軒一度以很多地方受限於土地取得不易，造成停車困難，但卻有檢舉達人天天拍照舉發造成店家永遠有繳不完的罰款，促市府下修罰款收入。

經溝通過協商，親民黨市議員吳益政等人附帶決議，交通違規總收入超過15億元部分應做為交通局規劃「零死亡」策略相關費用，另從罰款中每年分配至少6%分予警察局做為交通安全執法等使用，且要逐年調高，以收入總額12%為上限，盼能提升交通安全及交通環境品質。

交通違規 高雄市

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