原民族語瀕危！高市成立「原住民族語言推廣辦公室」

高雄市政府教育局今天在小港區二苓國小，設置「高雄市原住民族語言推廣辦公室」，師生以阿美族、布農族、排灣族歌謠，慶祝中心揭牌。教育局長謝文斌表示，原住民族語言推廣辦公室將提升與整合原住民族教育資源，發展符合在地原住民族教育教學方法與課程。原住民市議員范織欽說，不要讓原住民成為「吊點滴的族群」！

原住民族教育資源中心外觀結合現代都會建築與原民傳統生活環境，中心為4層樓建築，空間規畫包含：共讀站、創課教室、手作教室、舞蹈教室、族語認證教室、海洋主題教室等12間各類學習教室及辦公室。原民會副主委陳幸雄和高雄市議員王義雄、范織欽等來賓，共同揭牌。

目前高雄市共有11名專職族語老師、57名族語教學支援工作人員及12名語言推廣人員，提供族語教學課程，希望藉由原住民族語言推廣辦公室的設置，強化原住民族語言學習、傳承與發展之力度與深度。議員王義雄表示，設置推廣辦公室，可以擴大族語教學人員的交流與備課所需。

高雄市教育局統計，108學年度國中小原住民學生數為4571人，通過原住民族語言能力測驗（含初級、中級及中高級）共572人，約12.5%。