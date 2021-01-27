小琉球潮間帶生態衰退 屏縣府提升管制強度

屏東小琉球近年因大量旅客造成環境衝擊，讓學界憂心的是，5年前設立的「自然人文生態景觀區」5處潮間帶，杉福、漁埕2處雖設人數總量管制，但生物密度較5年前減少八成，無總量管制的肚仔坪更被海膽和海參占據；縣府接受建議決定提升管制強度，3處同一時段均設限300人，並設導覽線、復育區和禁止夜間導覽，將報上級核定今年就可實施。

小琉球2015年依發展觀光條例公告設立「自然人文生態景觀區」，將杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞5處潮間帶列入，僅杉福、漁埕尾設有管制站，同一時間放行人數分別為300人及500人，12月至隔年3月封閉休養；縣委託中山大學海洋生態與保育研究所團隊調查，發現杉福、漁埕尾經遊客不斷踩踏，生物密度較5年前減少八成，肚仔坪已被優勢物種海膽和海參占據。

「保育刻不容緩！」中山大學海洋研究所隊教授張水鍇說，肚仔坪潮間帶原具多樣的海洋底棲生物和獨特的海草床與珊瑚礁景觀，但已退化到剩數量龐大的海膽和滿布坑洞的裸露礁石，讓人憂心，團隊與在地導覽員溝通後，在兼顧觀光利益前提下，提出限制同一時間進入潮間帶人數、畫設保育區、規畫限縮踩踏範圍的導覽路線，加強宣導並限制採捕海膽的天敵和酌收觀光保育費等建議，

研究團隊說，早年肚仔坪的淺灘有著良好的砂土底質，並有大片泰來草形成的海草床，近年來潮間帶礁台的泰來草叢只零星可見，早期的優勢生物已消失，數量龐大的海膽和為數也不少的海參取而代之，初估海膽數量在80至100萬顆間，原因包括遊客踩踏破壞、過漁造成海膽天敵減少、汙水外溢造成海膽食物增生和颱風、氣候變遷影響等