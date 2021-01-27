提升原民教育 高市原住民語推廣辦公室揭牌

高雄市教育局今天在小港區二苓國小設置「高雄市原住民族語言推廣辦公室」。教育局長謝文斌表示，這將提升與整合原住民族教育資源，發展符合原住民族教育的教學方法與課程。

為促進高雄市族語教學支援人員、專職族語老師、原民會語言推廣人員，發展12年國教課程發展與課綱基本理念，提早規畫族語課程與教學，並整合原住民族教育資源平台，高雄市教育局上午在二苓國小的高雄市原住民族教育資源中心，設置「高雄市原住民族語言推廣辦公室」。

謝文斌表示，因應「國家語言發展法」施行，111學年度起，本土語言將正式列為高中、國中部定課程，其中以族語傳承、復振與發展最顯重要。他指出，語言使用要能代代相傳，學校的母語教育要能深及影響家庭、社區。

因此，他表示，高雄市原住民族語言推廣辦公室成立後，除了推動原住民族教育事務，推廣及研發原住民族教育課程與教學方法，也將協助學校發展符合當地原住民族教育課程，以及提供原住民族教育教學事項協助。

原住民族教育資源中心結合現代都會建築與原民傳統生活環境，規劃設計中心外觀，中心為4層樓建築，空間規劃包含共讀站、創課教室、手作教室、舞蹈教室、族語認證教室、海洋主題教室等12間各類學習教室及辦公室。

高雄市目前共有11名專職族語老師、57名族語教學支援工作人員及12名語言推廣人員提供族語教學課程，希望藉由設置辦公室，強化原住民族語言學習、傳承與發展之力度與深度。