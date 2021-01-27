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空氣品質多日不良 屏東縣啟動空汙應變機制

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
空氣品質多日不良，屏東縣環保局指出，要求縣內排放量前20大的固定汙染源減少汙染源操作量，要求里港、高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街，同時針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率。圖／環保局提供
空氣品質多日不良，屏東縣環保局指出，要求縣內排放量前20大的固定汙染源減少汙染源操作量，要求里港、高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街，同時針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率。圖／環保局提供

近日受東北季風影響，中南部位在下風處，擴散條件差，空氣品質多日都不良，屏東縣府在本月22日開啟動空品不良預警一級應變措施。

環保局指出，要求縣內排放量前20大的固定汙染源減少汙染源操作量，要求里港、高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街，同時針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率，並強化收運縣內廟宇紙錢送到金屏安環保金爐焚燒處理，統計金爐啟用後收運量達224公噸。

環保局指出，1月23日起，根據環保署預報資料高屏空品區皆連續3天以上懸浮微粒濃度達一級預警以上，屏東縣環保局依據「指定空氣品質惡化預警期間的空氣汙染行為」規定，呼籲民眾嚴禁下列五項行為，道路兩旁及公園使用吹葉機，非閉密方式進行瀝青混凝土之裝卸、輸送拌合作業，道路刨除鋪設作業或房屋拆除工程，營建工程進行露天噴漆、噴砂作業 ，進行鍋爐清除作業等行為。

環保局提醒民眾，外出戴口罩，防疫防空汙，多利用空氣品質監測網http://airtw.epa.gov.tw或透過屏東空氣品質通報即時通手機APP，查詢空氣品質變化資訊。

空氣品質多日不良，屏東縣環保局指出，要求縣內排放量前20大的固定汙染源減少汙染源操作量，要求里港、高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街，同時針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率。圖／環保局提供
空氣品質多日不良，屏東縣環保局指出，要求縣內排放量前20大的固定汙染源減少汙染源操作量，要求里港、高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街，同時針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率。圖／環保局提供

空氣品質 屏東縣

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