春天現象提早來臨！頻繁紅害元月就出現 台南霧霾不散

南市昨天各空氣品質測站普遍達到紅色警示，今天依然如高屏地區呈現紅害，上午天空灰濛濛，陽光透不太出來。南市環保局表示，元月上旬以來陸續出現多波紅害，為往年少見的現象，過去這種現象大都發生在季節更替的3、4月，今年卻提早出現。

台南市環保局表示，近日因北方冷高壓系統活躍程度降低，多半由微弱的高壓帶來較弱的偏北風，反觀以往冬季期間，約3、5天就有一波較強的偏北風南下，將西半部汙染物帶走，但自1月上旬寒流結束後，無強烈北風南下已近2週，混合層高度僅約2百至3百公尺，為平日一半，汙染累積明顯。

另氣象專家觀察，近期春天的型態已開始醞釀，北部海域有小型低壓發展、東移，雖然低壓環流有帶來北風，卻因風速弱、濕度高，不利於大氣擴散。

環保局指出，近期發生的大氣條件，過去大都發生在春初的3、4月間，導致西半部易有濃霧產生，有些是局部的霧，有些則是海面上發展的平流霧，而霧會吸附許多汙染物，兩者結合成為霧霾，並阻礙海陸風發展條件，致使汙染物不易擴散。

台南市自13日以來已發生多波紅害，這波紅害持續最長。環保局表示，上周已預估空品不良情形，21日即成立空汙跨局處應變小組並啟動預警一級應變措施。為因應此波空品不良，較之前投入更多應變量能，除啟動1次環保署南區聯合稽查，並啟動4次南部UA飛鷹計畫、加強源頭管制，減緩空氣品質惡化。