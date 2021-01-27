快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春天現象提早來臨！頻繁紅害元月就出現 台南霧霾不散

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區天空今天上午一片灰濛，陽光幾乎透不出來。記者鄭惠仁／攝影
台南市區天空今天上午一片灰濛，陽光幾乎透不出來。記者鄭惠仁／攝影

南市昨天各空氣品質測站普遍達到紅色警示，今天依然如高屏地區呈現紅害，上午天空灰濛濛，陽光透不太出來。南市環保局表示，元月上旬以來陸續出現多波紅害，為往年少見的現象，過去這種現象大都發生在季節更替的3、4月，今年卻提早出現。

台南市環保局表示，近日因北方冷高壓系統活躍程度降低，多半由微弱的高壓帶來較弱的偏北風，反觀以往冬季期間，約3、5天就有一波較強的偏北風南下，將西半部汙染物帶走，但自1月上旬寒流結束後，無強烈北風南下已近2週，混合層高度僅約2百至3百公尺，為平日一半，汙染累積明顯。

另氣象專家觀察，近期春天的型態已開始醞釀，北部海域有小型低壓發展、東移，雖然低壓環流有帶來北風，卻因風速弱、濕度高，不利於大氣擴散。

環保局指出，近期發生的大氣條件，過去大都發生在春初的3、4月間，導致西半部易有濃霧產生，有些是局部的霧，有些則是海面上發展的平流霧，而霧會吸附許多汙染物，兩者結合成為霧霾，並阻礙海陸風發展條件，致使汙染物不易擴散。

台南市自13日以來已發生多波紅害，這波紅害持續最長。環保局表示，上周已預估空品不良情形，21日即成立空汙跨局處應變小組並啟動預警一級應變措施。為因應此波空品不良，較之前投入更多應變量能，除啟動1次環保署南區聯合稽查，並啟動4次南部UA飛鷹計畫、加強源頭管制，減緩空氣品質惡化。

紅害 空氣品質 霧霾

延伸閱讀

林園工業區新年第3起事故 信昌化工冒煙挨罰67萬

中南部1月29日前PM2.5指數高 台中啟動應變措施

南部空品紅通通 起霧加汙染物請減少出門運動

風速偏弱擴散條件差 雲嘉南一片紅害

相關新聞

春天現象提早來臨！頻繁紅害元月就出現 台南霧霾不散

南市昨天各空氣品質測站普遍達到紅色警示，今天依然如高屏地區呈現紅害，上午天空灰濛濛，陽光透不太出來。南市環保局表示，元月...

空氣品質多日不良 屏東縣啟動空汙應變機制

近日受東北季風影響，中南部位在下風處，擴散條件差，空氣品質多日都不良，屏東縣府在本月22日開啟動空品不良預警一級應變措施...

高雄警繁重加給僅北市7成 黃明昭：會極力爭取補足

高雄市警察勤務繁重，但繁重加給金額卻遠不如台北市，僅約7成左右；高雄市議員黃紹庭、陳美雅等人今要求市警局長黃明昭向中央「...

高港土開公司促活化 高雄港候工室將轉型時尚旅宿　

位在高雄港區逾半紀的「候工室」，今早完成簽約由承崗開發公司承接整建營運，承崗將斥資近一億元改造活化，呈現具歷史感的旅宿空...

加強防疫 高雄市議會取消歲末聯誼、元宵與新春團拜

新冠肺炎疫情升溫，高雄市議會今宣布，為了加強防疫，將取消歲末聯誼、元宵與新春團拜等活動，議長曾麗燕和副議長陸淑美要求市府...

疏解屏東小琉球春運人潮　航港局規畫分流鹽琉線

屏東縣往返離島小琉球目前有東港泊區、鹽埔泊區和大鵬灣3個碼頭對開，旅客主要集中在東港鎮區的東港泊區，假日常出現摩肩擦踵的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。