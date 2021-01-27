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高雄警繁重加給僅北市7成 黃明昭：會極力爭取補足

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會上午審議警察局預算。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會上午審議警察局預算。記者蔡孟妤／攝影

高雄市警察勤務繁重，但繁重加給金額卻遠不如台北市，僅約7成左右；高雄市議員黃紹庭、陳美雅等人今要求市警局長黃明昭向中央「討紅包」，爭取補足繁重加給及增加健檢經費等，黃明昭允諾，繁重加給等福利都會極力爭取、補足。

高雄市議會上午審查警察局預算，黃紹庭指黃明昭長期在北部歷練，詢問黃明昭高雄跟台北勤務負擔程度相比，高雄是否比較重？黃明昭說，高雄確實不輕鬆，跟北部差不多。

黃紹庭追問，高雄警繁重加給跟台北相比如何？黃明昭說，台北第一線員警約8200多元，高雄5千多元，約台北7成左右。黃紹庭批高雄警勤務跟台北一樣繁重、人力缺多，但繁重加給卻比人少，對基層員警不公平。

黃紹庭並指，大家都說黃明昭是國王人馬，「不知道你有沒帶紅包下來？」要求黃明昭向中央和市府爭取繁重加給跟台北一樣。黃明昭說，財政問題他沒有辦法決定，但他會極力爭取，會跟中央、市府反映。

陳美雅也要求黃明昭除了補足繁重加給，也要增加員警健檢經費；另有員警反映在繁重的勤務外，有時還得配合其他單位不必要的行政協助，例如本來是工務局的責任，但卻要警察去做，如哪裡有路不平、草太長等，都要警察回報。

陳美雅要求黃明昭了解目前有哪些不必要的行政協助，是市府加諸在員警身上，希望黃明昭予以避免，讓警察專心把治安做好。黃明昭表示，行政協助涉及治安要配合，但額外部分會跟相關的請求單位溝通，盡量不派遣；另員警福利部分會全力爭取、補足，今年健檢也有增編50萬元。

警察 陳美雅 健檢

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