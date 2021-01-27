高市警察繁重加給不及北市 黃明昭允極力爭取

高雄市警察勤務繁重，但是加給大約是台北市的7成，高雄市議員於今天審查警察局預算時促市府爭取追補，警察局長黃明昭允諾極力爭取。

黃明昭16日走馬上任，首次列席議會就要說明總預算編列情形，市議員關切治安防治議題，也為員警權益及福利發聲，促黃明昭既是中央屬意的警察局長，就應有能力帶給基層員警紅包及福利。

國民黨市議員黃紹庭、陳美雅於今天的預算審查時為員警福利發聲，要求增加警察繁重加給及健檢經費。

黃明昭答詢，台北市的警察勤務繁重加給第一級約新台幣8200多元，高雄市第一級是5905元，約為台北市的7成。

黃紹庭說，高雄市工作一樣繁重，人力缺更多，質疑對比福利卻不及北部，明顯對基層員警很不公平，促黃明昭既是中央屬意的警察局長，就應有能力發放基層紅包，為員警爭取權益福利，不要只是來高雄「過水」而已。黃明昭說「我沒有這種心態」，允諾全力爭取。

陳美雅也指出，基層員警工作繁重，還有很多不必要的行政協助，讓基層不堪負荷，促繁重加給及健檢經費都要補足。黃明昭坦言，疫情期間確有加重員警勤務，如防疫旅館訪查、隔離追蹤等都加重了勤務工作。

黃明昭表示，如果行政協助涉及治安就是要配合，額外部分會和相關單位溝通盼盡量不派遣，允諾會全力爭取警察同仁福利，也說今年健檢預算有增編50萬元。

警方提供資料顯示，台北市50歲以上員警健檢費，2年補助1萬6000元；高雄市提供40歲以上2年補助3500元。

至於高雄市員警繁重加給給予第一級距分局人員5905元、第二級是5061元，各級別不同。

民進黨市議員邱俊憲，約上午11時則在臉書（Facebook）發文，目前預算被擱置約47筆科目經費約69億元，眼見議會臨時會時間剩3天，還有待審基金預算等，盼審查市府總預算順利。