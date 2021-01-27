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高港土開公司促活化 高雄港候工室將轉型時尚旅宿　

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
位在高雄駁二特區的候工室，未來將改造成高CP值的時尚旅店（模擬圖）。記者王昭月／翻攝
位在高雄駁二特區的候工室，未來將改造成高CP值的時尚旅店（模擬圖）。記者王昭月／翻攝

位在高雄港區逾半紀的「候工室」，今早完成簽約由承崗開發公司承接整建營運，承崗將斥資近一億元改造活化，呈現具歷史感的旅宿空間，未來在高雄市駁二藝術特區擔任迎接國際旅客的重責。

高港候工室整建營運案由高雄港區土地開發公司於去年底公告招商，共五家領標，兩家投件決審，最後由經營「帕鉑舍旅」有成的承崗開發獲選，今早高港土開公司董事長沈妙姿與帕鉑舍旅董事長蔡子元代表簽約，高雄市副市長史哲，務港務公司副總劉秋梅等人出席見證。

史哲表示，高雄港候工室位在亞灣及駁二藝術特區範圍之內，見證高雄港篳路藍縷的開發過程。高雄港鄰近的駁二特區發展至今，區域環境改變很多，現在有輕軌經過，原本停滿關稅局船雙的三號船渠也已清空，物換星移，應是高雄最夯的地段，開發過程市府一直期待候工室能夠活化，如今成真。

他說，駁二特區環境條件已經成熟，鄰近亞灣的建設也正起飛中，承崗開發此時進場承擔活化重責，其實就像去年有買到台積電股票的投資者一樣幸運，。

這項標案規畫30%商業占比，70%旅宿空間，未來會保留地上三層的建築結構，並進行內外改造，以清水模的外觀搭配簡約的輕工業設計，呼應高雄市工業調性，內部並打造56間房，亦會利用3米6高的挑高優勢打造成複層旅宿空間，取名為「高雄港候工室x PAPO,A」，可望於明年農曆元宵前投入營運。

高港候工室在民國57年由港務局自繪自建，占地3100方公尺，高市府於106通過基地都市計畫變更，大幅提升開發價值。這裡原是港務局員工等候上船工作的臨時休憩住所，承載高雄港發展軌跡的歷史記憶。簽約後，營運期約為18年，可收取300萬開發權利金及營運權利金。

帕鉑舍旅董事長蔡子元（見圖）表示，將把高雄港候工室改造成輕工業風的時尚旅宿。記者王昭月／攝影
帕鉑舍旅董事長蔡子元（見圖）表示，將把高雄港候工室改造成輕工業風的時尚旅宿。記者王昭月／攝影
高雄港區土地開發公司與承崗開發公司今天完成簽約，將投入一億元活化高雄港候工室。記者王昭月／攝影
高雄港區土地開發公司與承崗開發公司今天完成簽約，將投入一億元活化高雄港候工室。記者王昭月／攝影
逾半世紀的高雄港候工室的，承載高雄港發展過程的歷史記憶，未來將轉型的為時尚旅店。記者王昭月／攝影
逾半世紀的高雄港候工室的，承載高雄港發展過程的歷史記憶，未來將轉型的為時尚旅店。記者王昭月／攝影
高雄港區土地開發公司與承崗開發公司今天完成簽約，將投入一億元活化高雄港候工室。由高港土開公司董事長沈妙.姿（右二）與帕鉑董事長蔡子元代表簽約。記者王昭月／攝影
高雄港區土地開發公司與承崗開發公司今天完成簽約，將投入一億元活化高雄港候工室。由高港土開公司董事長沈妙.姿（右二）與帕鉑董事長蔡子元代表簽約。記者王昭月／攝影

高雄港 駁二 高雄市

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