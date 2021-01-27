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林園工業區新年第3起事故 信昌化工冒煙挨罰67萬

中央社 / 高雄27日電

高雄林園工業區今年第3起工安意外，林園信昌化工廠區今天上午因冷卻系統故障溫度上升，致空氣產生類似塑膠異味污染，高雄市政府環保局依違反空污法開罰67萬5000元。

消防局指出，上午7時52分獲報林園區工業三路火警，出動15車28人前往搶救，發現是廠區儲槽洩漏冒煙。工廠業者已啟動自衛消防編組灑水降溫並降低濃度，並進行停機止漏作業。消防人車在現場化學品排空後，交由廠方及環保署南區環境事故專業技術小組處理。

環保局說明，經派員入場稽查，發現林園工業區信昌化工凌晨4時24分跳電，廠方緊急停車。但因其中以異丙苯製造酚及丙酮製造程序的冷卻系統無法運行，溫度上升及高壓導致冷卻器出口閥墊破損，進而使約3噸過氧化異丙苯洩漏。

環保局表示，由於過氧化異丙苯洩漏造成周遭空氣產生類似塑膠異味，環保局人員除於廠區周邊以真空鋼瓶採樣送驗，也依違反空氣污染防制法第32條第1項第4款規定，開罰新台幣67萬5000元。

林園區前中汕里長李進宗批評，這是今年林園石化工業區第3件工安事件，信昌化工廠因貓跑進變壓器造成短路跳脫，半成品排放到半空，造成下風處的汕尾空氣污染。不過，環保局未證實是貓跑進導致跳電說法。

這起意外也是今年林園工業區第3件工安事件，前兩件分別是台苯化工高雄廠12日疑因廢水廠起火，造成兩名員工燒燙傷；以及22日亞聚林園廠因啟爐時溫度異常，導致緊急停爐冒出大量黑煙，挨罰153萬元。

另外，高雄空品測站上午又呈現對所有族群不健康的「紅色警示」，環保局啟動固定污染源減排管理措施，針對前20大廠商、各分區排放量前80%、汽電共生廠及電弧爐業者，要求降載減排、提升防制設備或停工停爐停車等。

興達電廠燃煤機組也配合環保局政策，2、4號機停機，1、3號機也降載減排，並加強各工業區稽查。此外，也加強巡查污染逸散源，並啟動飛鷹計畫、出動空拍機查緝露天燃燒。

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