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評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

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疏解屏東小琉球春運人潮　航港局規畫分流鹽琉線

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
為減輕春節連假屏東東琉線的客船運輸負荷，交通部航港局規畫分流至鹽埔泊區疏運措施。記者潘欣中／翻攝
為減輕春節連假屏東東琉線的客船運輸負荷，交通部航港局規畫分流至鹽埔泊區疏運措施。記者潘欣中／翻攝

屏東縣往返離島小琉球目前有東港泊區、鹽埔泊區和大鵬灣3個碼頭對開，旅客主要集中在東港鎮區的東港泊區，假日常出現摩肩擦踵的排隊人潮，因應疫情升溫和春節連假返鄉、度假人潮，交通部航港局規畫春節期間分流至鹽埔泊區疏運措施，除請客船業者提供往返東港免費接駁，也請屏東縣政府研議客運延伸至鹽埔，減輕春節連假東港泊區的負荷。

為確保居家隔離或檢疫對象不得登島，海巡署自1月11日起執行登船身分查驗機制，因應春節期間大量人潮湧入小琉球，航港局除規畫分流鹽埔泊區措施外，為縮短旅客候船時間，已協調海巡署增加查驗手機數量及調節支援人力，也提醒搭船出遊和返鄉民眾要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。

航港局協調公營琉興公司、民營泰富航運及東琉線聯營處等10艘客船加入春節連期疏運行列外，今年納入去年7月開航的鹽琉客運線分流配套措施，請業者提供往返東港免費交通接駁，並藉由觀光局協助轉知民宿業者可多加利用鹽琉線客運航線，讓前往小琉球的民眾有更快速、更便利的選擇，疏解東港端假日壅塞窘境。

大福琉球公司表示將安排免費接駁東港、鹽埔服務，預估大年初二人潮會出現，分流能縮短候船時間，泊區停車也很方便；另年關將近，為服務鄉親安排辦年貨專車，前往高雄市好市多、三鳳中街，每班限量40名，來回車資每人179元，小琉球鄉親只要99元，當天採購商品若需船運回小琉球，免收船運費，採預約報名，詳情可上官網。

小琉球 東港 春節

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