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評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

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林園工業區信昌化工跳電過氧化異丙苯外洩 裁罰67.5萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄林園工業區信昌化工今早發生跳電停車化學物質洩漏。圖／高雄市環保局提供
高雄林園工業區信昌化工今早發生跳電停車化學物質洩漏。圖／高雄市環保局提供

高雄林園工業區信昌化工今早發生化學物質洩漏，高雄市消防局上午7點52分接獲火警報案，出動15車前往搶救，現場係儲槽洩漏冒煙，無明火。高雄市環保局表示，跳電停車導致約3噸過氧化異丙苯洩漏，依空汙法預計裁處金額67.5萬元。

信昌化工指出，現場是凌晨跳電導致跳機，墊片處有外洩化學品，已做降溫後止漏，無高溫明火。林園消防分隊持續在現場警戒。廠方也啟動自衛消防編組撒水降溫並降低濃度，已由廠方停機並進行止漏作業。

高雄市環保局稽查人員入場稽查，信昌化工是在今天清晨4時24分全廠跳電，並緊急停車。其中以異丙苯製造酚及丙酮製造程序(M02)冷卻器的冷卻系統，無法進行冷卻，導致溫度上升及高壓導致冷卻器出口閥墊破損，發生過氧化異丙苯約3噸洩漏，周界空氣中產生明顯類似塑膠的異味汙染，稽查人員於廠區周界外以真空鋼瓶採樣送檢驗分析。因違反空汙法第32條第1項第4款，將依法處分，預計裁處金額67.5萬元。

高雄林園工業區信昌化工今早發生跳電停車化學物質洩漏。圖／高雄市環保局提供
高雄林園工業區信昌化工今早發生跳電停車化學物質洩漏。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員在信昌化工廠區周界外，以真空鋼瓶採樣送檢驗分析。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員在信昌化工廠區周界外，以真空鋼瓶採樣送檢驗分析。圖／高雄市環保局提供

高雄市 高溫

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