林園工業區信昌化工跳電過氧化異丙苯外洩 裁罰67.5萬

高雄林園工業區信昌化工今早發生化學物質洩漏，高雄市消防局上午7點52分接獲火警報案，出動15車前往搶救，現場係儲槽洩漏冒煙，無明火。高雄市環保局表示，跳電停車導致約3噸過氧化異丙苯洩漏，依空汙法預計裁處金額67.5萬元。

信昌化工指出，現場是凌晨跳電導致跳機，墊片處有外洩化學品，已做降溫後止漏，無高溫明火。林園消防分隊持續在現場警戒。廠方也啟動自衛消防編組撒水降溫並降低濃度，已由廠方停機並進行止漏作業。