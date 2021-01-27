影／空汙拉警報！空拍機下的高雄 如同海市蜃樓
今天南部空汙嚴重多呈紅色警示，高雄市環保局上午執行「飛鷹計畫」，啟動空拍機監測巡查，鏡頭下的高雄竟如同「海市蜃樓」般，籠罩在如霧霾的氣懸膠體中。高雄市環保局空噪科表示，要等到近午日照增加、海風吹入市區，才會稍好轉。
高雄市環保局表示，跨縣市飛鷹計畫是108年秋冬季節雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市和屏東縣召開跨域空汙應變會議時的決議，主要是因應每年10月到隔年3月秋冬空品不良好發季節，若這6個縣市的26個環保署測站，超過二分之一測站的AQI>150（紅色警示）時，6個縣市會同時執行UAV飛鷹計畫，透過空拍機巡查。
高雄市環保局今早派空拍機巡查了鳥松區，接下來還要飛大寮、林園等區，稽查有沒有露天焚燒、揚塵等加重空汙情事。
從空拍畫面看來，住宅區籠罩在一片霧霾中，民眾說：天哪，好像海市蜃樓！跑都沒地方跑，應該要往高處走嗎？
空噪科長黃家俊表示，今天早上有薄霧，薄霧帶有水氣，空氣汙染物結合水會凝結，附著或溶於其中形成氣懸膠體，不易散去。通常要等到近午日照較充足，加上海風吹入市區，才會改善。不過近日節氣是大寒，下周三才立春，晨霧還是多，仍不利空氣品質。
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