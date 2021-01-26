影／六龜平埔族人穿越時空 古裝體驗百年前濕版攝影

英國攝影家約翰．湯姆生1871年來台探險，替南台灣平埔族留下珍貴影像，其中兩張是高雄六龜接待家庭。一群愛好平埔文化的人士今天穿上傳統服裝，齊聚黃宅前重現當年拍照場景，並由濕版攝影師郭建良以玻璃底片拍照，重現150年前的拍照場景，花一上午時間完成兩張照片。參與者說，曝光時間長達8秒，不能動、好緊張，古人拍照真辛苦。

距今150年前，英國攝影師約翰．湯姆生在馬雅客醫師邀約下來台，他在打狗（高雄）登陸，沿途經過台南、高雄、屏東等地，拍攝50幾張照片，人物多半是平埔族人。

研究湯姆生文化的文史工作者游永福說，百餘年前技術不如今天，湯姆生要帶著笨重器材翻山越嶺不容易，經過他多年田野調查，擔任六龜接待家庭的黃家位於荖濃聚落，黃家後代對歷史感到驚奇且有興趣。

一群追尋湯姆生歷史的人士今天「重演歷史」，黃家後代戴頭巾、穿平埔族服裝，齊聚在荖濃黃家古厝廟埕等待照相，攝影師郭建良則化身「湯姆生」，帶著笨重的濕版照相攝影箱出現。郭在現場搭設簡易行動暗房，先在玻璃板上塗抹火綿膠，5分鐘後從暗房取出放入攝影箱當底片。

「我從1數到8，大家都不能動」郭建良一聲令下，參與拍照的游永福與 5名黃家後人配合著攝影師指示完成拍照，照片拍好後放入暗房，最後取出用水搖晃顯影，歷經兩次才拍出滿意照片，一上午時間完成兩張照片。

參與拍照的黃照霙說，古人照相好辛苦，她等待攝影師曝光時很緊張，不能動只敢眨眼睛，心想先人當年拍照是否也抱持同樣心情等待拍照，特別的拍照體驗。