喊話黃捷 羅智強：如連署反萊豬公投會請罷捷再給機會

騎腳踏車全台走透透宣傳「反萊豬、反雙標、拚公投、護食安」的台北市議員羅智強今天下午到鳳山罷捷總部，向黃捷喊話，如果黃捷能連署反萊豬公投，8月28日並且投下反萊豬公投一票，他會請罷捷總部說再給黃捷一個機會；如果黃捷不積極反萊豬護食安，就交給鳳山人理性投票，公決黃捷是不是一個適任的民意代表。

羅智強同時批判前天站出來挺黃捷的昔日罷免高雄市前市長韓國瑜的團體站出來呼籲大家要理性、不要仇恨，不要動員、不要對立，千千萬萬人出來挺黃捷 都沒有意見，可是當初全力在搞罷免的這群人，包括蔡英文總統和民進黨，當初全力搞罷韓時不叫仇恨、不叫對立，現在別人要引用公民的力量，用憲法的權利，就說人家是仇恨、對立，這種話讓人吞不下去、也聽不下去，「這是什麼鯨魚腦的雙標政府！」

羅智強說，事實上他在滿認同黃捷說的一句話，就是大家理性看待，支持黃捷的就出來投票，反對黃捷也出來投票，罷免這件事就交給鳳山的朋友公決；但就像他發動「割萊委」陳柏惟、吳思瑤一樣，陳柏惟說他不是反萊豬的前幾名，不知道為什麼要罷免他；陳柏惟可能說沒有挺萊豬，可是陳沒有反萊豬、為民眾的食安著想啊！黃捷也一樣，在高雄市議會表決食安自治條例有關肉品萊劑零檢出時，她落跑啊！至少沒有積極站出來捍衛鳳山朋友的食安！