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金門塔山電廠也推九宮格踩點活動 達標送煙囪彩繪杯
金門塔山發電廠的3根煙囪在去年11月全數彩繪完成，成為金門的新地標。為因應煙囪彩繪工程、新建機組與智慧電網等建設陸續完工，塔山發電廠特別舉辦「金門低碳微旅行─九宮格踩點趣」，民眾只要在指定時間內，到指定的景點完成9項任務，就可以獲得限量的煙囪彩繪馬克杯等好禮，數量有限，送完為止。
塔山電廠廠長葉國佐今天表示，台電在金門投入巨資建置智慧電網，加上煙囪彩繪工程、新建機組陸續完工，員工經過討論設計出「金門低碳微旅行─九宮格踩點趣」，盼讓民眾和旅客在微旅行中，了解金門低碳島計畫、節電政策宣導，以及金門電力發展脈絡。
活動根據9項任務製作成九宮格，首先要先取得台灣電力APP電號認證，之後的任務包括有：到3座煙囪以及碼頭下方秘境等塔山獨有美景，拍照打卡；或和塔山電廠吉祥物「塔爺」合影；或參觀智慧電網展示場，和電動車充電樁、電動機車換電站等拍照。此外，也可在電力史蹟，如長江電廠、太武電廠和夏興電廠等處，留下造訪足跡。
塔山電廠指出，活動獎項分為可一人完成的「獨樂樂獎」和鼓勵全家或親朋好友一同出遊的「眾樂樂獎」，參加者都必須入鏡，完成指定任務後，並於指定社群平台上傳(一人限以一種社群軟體為限，不可合併使用)，至少完成2條線，即可至塔山電廠供應組總務課出示畫面兌換精美紀念品，活動時間到3月10日，詳情請見塔山發電廠粉絲專頁與Instagram(搜尋帳號：tpc.tashan.km)。
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