原鄉生活再升級 屏東縣府創「大家好」整合服務模式
屏東縣政府近年為整合禮納里社區三鄉醫療公衛、社服、運動健身、長照、交通等服務，經過2年籌備，聽取居民需求與徵求共識，選在三個村的中心點－禮納里公共服務中心二樓，建置「大家好整合照護服務模式」，建立硬體、軟體、服務、社區的四大支柱，來協助原鄉，提升原民健康平等權，並於今天宣布啟用。
縣府指出，過去，禮納里社區永久屋，以及山上部落的居民，在醫療照護上，須透過衛生所團隊來做巡迴醫療，由個別的衛生所服務個別的村落，顯得資源相對分立且不便，因此，縣府去年4月起，透過部落會議等方式，聽取居民需求，並徵求在地居民的共識。
經過2年籌備，選在三個村的中心點－禮納里公共服務中心二樓，建置「大家好整合照護服務模式」。
縣府表示，取三地門鄉「大」社村、瑪家鄉瑪「家」村、霧臺鄉「好」茶村，取「大家好」三個字，來代表永續原住民互助分享的生活觀，成就共存、共好、共榮的社區。
縣府集結三鄉衛生所、長期照護管理中心、原住民處、社會處、鄉公所、屏東基督教醫院、屏東科技大學、屏東縣藥師公會、屏東縣營養師公會、屏東縣諮商心理師公會、社區教會與企業等公私部門資源，共同推動「大家好整合照護服務模式」。
蔡姓居民表示，有這項服務，一般就醫就不要跑到偏遠的地方，且無論醫療、復健或運動，都有專人陪伴與帶領，不僅各年齡的居民都能受惠，也在生活上多一份安心。
瑪家文化健康站照顧服務員王秀惠說，除了醫療與照護，行動商店也是社區超夯的一項服務，不僅東西便宜也方便，就像山上的小型百貨，非常受居民歡迎。
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