澎湖發放5000元春節敬老禮金 長者樂得笑呵呵

澎湖縣政府今天起發放縣內65歲以上長者每人新台幣5000元春節敬老平安禮金，百歲人瑞由縣長賴峰偉親至長者家中致贈，讓長者樂得笑呵呵。

賴峰偉今天在澎湖縣社會處長陳寶緞陪同下，分別前往馬公市百歲人瑞邵長鴻等人家中致贈敬老禮金，讓長者都開心地笑呵呵。賴峰偉隨後轉赴「樂朋家園」致贈春節加菜金，提前向園內長者賀年。

賴峰偉指出，長者過去奉獻國家社會，現在由年輕人來善盡孝道，縣府在春節前夕，透過敬老平安禮金來表達對長者的關心，讓每名生活在澎湖的長者都能快快樂樂。

澎湖縣政府社會處表示，澎湖縣內65歲以上長者，共計有1萬7525人，每人春節敬老平安禮金5000元，共需8763多萬元，縣府今天動員大批工作人員清點，確認每名長者紅包袋內有2張2000元、1張1000元現鈔。

社會處指出，春節敬老平安禮金今天起由各鄉市村里長到府發放，長者若不在澎湖，可委由直系親屬代領，最遲需在4月20日領取。