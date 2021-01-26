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金門塔山發電廠九宮格踩點 拿煙囪彩繪杯

中央社 / 金門縣26日電

台電金門塔山發電廠3座彩繪煙囪已成金門新地標，為了讓民眾了解智慧電網建置情況，電廠舉辦九宮格踩點趣，只要在包括煙囪在內的幾個景點完成任務，就可獲得煙囪彩繪杯。

塔山發電廠第9、10號機發電工程去年年底竣工後，3座彩繪煙囪由於造型可愛，已成為網紅打卡夯點；電廠棧橋下的碼頭，也是網友熱議的秘境。此外，由於電廠內有不少軍方遺留的碉堡和隧道，廠方規劃在週遭打造自行車道，讓民眾窺見塔山之美。

塔山電廠廠長葉國佐今天表示，台電在金門投入巨資建置智慧電網，加上煙囪彩繪工程、新建機組陸續完工，新進員工發想設計出「金門低碳微旅行─九宮格踩點趣」，讓本地民眾和台灣旅客在微旅行中，了解金門低碳島計畫、節電政策宣導，以及金門電力發展脈絡。

活動根據9項任務製作成九宮格，首先要先取得台灣電力APP電號認證，之後走趟包括3座煙囪以及碼頭下方秘境等塔山獨有美景，拍照打卡；或和塔山電廠吉祥物塔爺合影；或參觀智慧電網展示場，和電動車充電樁、電動機車換電站等拍照。此外，也可在電力史蹟，如長江電廠、太武電廠和夏興電廠等處，留下造訪足跡。

塔山電廠指出，活動獎項分為可一人完成的「獨樂樂獎」和鼓勵全家或親朋好友一同出遊的「眾樂樂獎」，參加者都必須入鏡，完成指定任務後，在社群平台上傳，至少完成2條線，就可領取煙囪彩繪杯。活動時間到3月10日（或贈品送完為止）。詳情見塔山發電廠臉書粉絲專頁與Instagram（搜尋帳號：tpc.tashan.km）詳細說明。

金門 碼頭 台電

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