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金門湖庫出現十噸死魚惡臭難忍 水廠：已派員儘速打撈

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
數以千計的死魚飄浮在水面上，看起來相當可怕且噁心。記者蔡家蓁／攝影
數以千計的死魚飄浮在水面上，看起來相當可怕且噁心。記者蔡家蓁／攝影

金門在本月13日出現3.9度的入冬以來最低溫，近日氣候回暖，宛如夏天，包括太湖、榮湖、田埔等多處水庫，連日來卻有近10噸的吳郭魚疑似因先前凍斃，近日魚屍陸續浮出，並發出陣陣惡臭，看來相當噁心，不少路過民眾看到，都憂心飲用水是否已遭污染；金門自來水廠表示，連日來已加派人手進行打撈移除，請民眾不用擔憂。

金門的太湖水庫風景優美，是近年來打卡的熱點，但最近卻有不少民眾反應，路過總會聞到陣陣惡臭，且望向水面還看到為數眾多的死魚飄浮在上面，加上連日來金門的高溫照拂下，死魚更是臭到不行，不少人路過，都趕緊戴起口罩，並快步離去，絲毫不敢逗留欣賞美景。

據了解，連日來除了金湖的太湖，還有金沙鎮的榮湖及田埔水庫，也發生同樣的災情，大量的死魚飄浮在湖庫，引起不少民眾的恐慌，就怕大量死魚污染水源，金門縣自來水廠加派人手進行打撈，3天來共計移除逾10噸。有民眾就擔憂的在網路上PO文表示，很憂心飲用水的湖庫出現大量的死魚，可能會影響飲用水，要求水廠應該儘速處理，不要再做事慢半拍。

金門自來水廠課長翁明瑞澄清，這些死亡的魚，魚種都是不耐寒冷的吳郭魚，初步嚴判因應是日前寒流來襲遭凍斃，因天氣回暖浮出水面，是自然現象，請民眾不必過度恐慌。

水廠也表示，有派員進行水質檢驗，檢驗結果都沒問題，後續也將會持續打撈魚屍，避免惡臭影響附近住戶。

連日來包括金湖的太湖，還有金沙鎮的榮湖及田埔水庫，都陸續出現大量的死魚，工人受僱到場打撈。記者蔡家蓁／攝影
連日來包括金湖的太湖，還有金沙鎮的榮湖及田埔水庫，都陸續出現大量的死魚，工人受僱到場打撈。記者蔡家蓁／攝影
金門的太湖水庫風景優美，最近卻出現大量死魚，金門縣自來水廠獲報趕緊到場協助打撈。記者蔡家蓁／攝影
金門的太湖水庫風景優美，最近卻出現大量死魚，金門縣自來水廠獲報趕緊到場協助打撈。記者蔡家蓁／攝影

金門 水庫 吳郭魚

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