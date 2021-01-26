恆春半島莫走馬看花 精緻生態旅遊好選擇

有別於「走馬看花」的大眾化遊程，屏東恆春半島近年力推「小而美」的社區生態旅遊，在地輔導生態旅遊的里山生態公司，為解決社區小旅行適法性問題，去年成立島風行旅旅行社，在46種遊程外又開發「老城在在」恆春古城導覽，試營運半年受到好評，旅行社信心大增，今年初再推啤酒博物館導覽、職人帶路和失落的台26線特色遊程，讓外界認識不同風貌的恆春半島。

「數據證明，融入國家公園生態和人文資源的小旅行，遊客回籠率高！」里山創辦人林志遠從研究所學生時就在恆春半島陪伴社區發展社區生態旅遊，從早期的社頂部落已拓展至11個社區，依環境資源特色推出賞蟹、賞梅花鹿生態導覽，欖仁溪、潮間帶或獨木舟水域活動，鹽滷豆腐和紅龜粿手作體驗，還有日夜間和季節限定不同主題，多達46條路線，他說，豐富多元的內容，營業額去年突破千萬，可見遊客喜愛精緻且深度的小旅行。

依發展觀光條例，社區不得經營收費式旅行，為讓社區旅行解困，林志遠去年成立旅行社，不同於傳統旅行社，原有的社區小旅行外，還推整合型套裝行程、主題行程與職人行程；他說，遊客透過專業導覽獲得深度體驗，也和在地居民交流，藉由人情味認識旅行過的土地，會想要再回來，旅行社除推廣生態旅遊，也發展人文遊程，去年暑假先推解說恆春縣城歷史和變遷的「老城在在」。

「老城在在」讓生硬的歷史故事在互動解說中得到解答，還體驗恆春人生活日常，受到好評；島風行旅今年初再推新遊程，有認識釀造啤酒、品嚐的「恆春風格釀造-3000啤酒博物館」、帶遊客走進牡丹社事件歷史場景並享用南排灣風味餐的「失落台26線八瑤灣」行程、透過闖關遊戲完成定向解謎的「龍水尋蹤」和「水蛙探秘」，還有符合108課綱-C1道德實踐與公民意識項目的活動，包括生態旅遊、淨灘、DIY體驗和實際參與社區關懷等。