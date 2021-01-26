活化高雄漁港 市府規畫遊程促進觀光

為活化興達漁港，中央設置高雄海洋科技產業創新專區，高雄市海洋局代理局長黃登福表示，能源局也設置了海洋工程人才培訓中心、海洋產業創新中心兩中心，高雄市未來會配合中央離岸風電政策，扮演非常重要的角色。另16個漁港也會規畫漁業觀光休閒及藍色公路遊程，活化在地觀光產業。

高市府上午舉行市政會議，由海洋局、主計處等局處進行業務報告。黃登福表示，高雄市是台灣遠洋漁業重鎮，產量占全國一半，有16個漁港提供漁船停靠、卸魚、補給、維修、整補，市府政策就是優化漁港的停泊環境，提供漁船安全、便利的作業環境。

他並表示，另在滿足漁業基本需求外，也做多功能的發展使用，如興達港配合中央離岸風電政策，能源局已經奉行政院核定，設置高雄海洋科技產業創新專區，專區裡分為一區三中心，由中鋼子公司興達海洋基礎公司設計，設置一個離岸風電水下基礎的組裝廠房。

另能源局也設置海洋工程人才培訓中心、海洋產業創新中心兩中心，黃登福說，水下基礎廠房已經在2019年12月底完成，兩中心也已在今年元月啟用，未來配合中央離岸風電政策，高雄市會扮演非常重要的角色。

另在整個漁港多功能使用方面，黃說，16個漁港有不同的漁業產業利用型態、有不同的港灣風景、漁村的文化跟漁產，海洋局會結合包括在地漁會、觀光局、旅行社、高雄市輪船公司，規畫一個漁業觀光休閒及海上藍色公路的遊程，提供民眾旅遊跟學校戶外教學的場地，活化在地觀光產業。

主計處長李瓊慧則表示，年節將近，市府重視民生物資物價穩定，春節的物價查訪從1月21日開始到2月4日，包括農產品的批發市場或水產品的批發，農產品是由農業局負責，水產品是由海洋局負責，另各大賣場及零售市場的物價部分，由經發局負責。相關單位在這段期間，會針對物資的部分去查訪。

李瓊慧說，如果民眾對物價有疑義，可透過1999或者1950消保官專線提出，各相關權管單位也都會去查訪，讓物價能夠平穩，市民能過個好年。