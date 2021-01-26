快訊

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

活化高雄漁港 市府規畫遊程促進觀光

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市海洋局代理局長黃登福。記者蔡孟妤／攝影
高雄市海洋局代理局長黃登福。記者蔡孟妤／攝影

為活化興達漁港，中央設置高雄海洋科技產業創新專區，高雄市海洋局代理局長黃登福表示，能源局也設置了海洋工程人才培訓中心、海洋產業創新中心兩中心，高雄市未來會配合中央離岸風電政策，扮演非常重要的角色。另16個漁港也會規畫漁業觀光休閒及藍色公路遊程，活化在地觀光產業。

高市府上午舉行市政會議，由海洋局、主計處等局處進行業務報告。黃登福表示，高雄市是台灣遠洋漁業重鎮，產量占全國一半，有16個漁港提供漁船停靠、卸魚、補給、維修、整補，市府政策就是優化漁港的停泊環境，提供漁船安全、便利的作業環境。

他並表示，另在滿足漁業基本需求外，也做多功能的發展使用，如興達港配合中央離岸風電政策，能源局已經奉行政院核定，設置高雄海洋科技產業創新專區，專區裡分為一區三中心，由中鋼子公司興達海洋基礎公司設計，設置一個離岸風電水下基礎的組裝廠房。

另能源局也設置海洋工程人才培訓中心、海洋產業創新中心兩中心，黃登福說，水下基礎廠房已經在2019年12月底完成，兩中心也已在今年元月啟用，未來配合中央離岸風電政策，高雄市會扮演非常重要的角色。

另在整個漁港多功能使用方面，黃說，16個漁港有不同的漁業產業利用型態、有不同的港灣風景、漁村的文化跟漁產，海洋局會結合包括在地漁會、觀光局、旅行社、高雄市輪船公司，規畫一個漁業觀光休閒及海上藍色公路的遊程，提供民眾旅遊跟學校戶外教學的場地，活化在地觀光產業。

主計處長李瓊慧則表示，年節將近，市府重視民生物資物價穩定，春節的物價查訪從1月21日開始到2月4日，包括農產品的批發市場或水產品的批發，農產品是由農業局負責，水產品是由海洋局負責，另各大賣場及零售市場的物價部分，由經發局負責。相關單位在這段期間，會針對物資的部分去查訪。

李瓊慧說，如果民眾對物價有疑義，可透過1999或者1950消保官專線提出，各相關權管單位也都會去查訪，讓物價能夠平穩，市民能過個好年。

高雄市 行政院 旅行社

延伸閱讀

高雄首選蜜棗 全台家樂福也吃得到

疫情擴大 高市規定入院得持健保卡實名制

桃醫群聚升溫高市找出2回溯匡列者 所幸一採陰

綠電供應鏈重要，還是綠能產業重要？

相關新聞

恆春半島莫走馬看花 精緻生態旅遊好選擇

有別於「走馬看花」的大眾化遊程，屏東恆春半島近年力推「小而美」的社區生態旅遊，在地輔導生態旅遊的里山生態公司，為解決社區...

活化高雄漁港 市府規畫遊程促進觀光

為活化興達漁港，中央設置高雄海洋科技產業創新專區，高雄市海洋局代理局長黃登福表示，能源局也設置了海洋工程人才培訓中心、海...

內埔年街停辦 攤商退費公告出爐

疫情升溫，潮州鎮春節市集、內埔年街、屏東市年貨大街以及車城福安宮「拜頭香」等活動，上周宣布停辦。內埔鄉公所在昨天公告，年...

高雄自行車道卡卡 議員籲健檢

YouBike 2.0公共自行車系統去年7月營運，建置849處租賃站、8300輛自行車，站數全國第一，使用人次破500萬...

廠商亂挖路 高雄1年罰百件

高雄路平問題引發關注，有議員批評，廠商便宜行事不照規定申請亂挖，對路平和交通影響嚴重。道挖管理中心主任林建良說，一年道路...

大林蒲遷村草案 最遲2月初公布

高雄大林蒲居民去年底到議會陳抗，要求遷村條件中，不只住商用地，所有私有土地要一坪換一坪。市長陳其邁當時承諾1月公布遷村計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。