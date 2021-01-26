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高雄永安新港推動魚塭調節APP微滯洪 水位警戒即時發報

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局針對永安新港里推動因應氣候變遷調適策略，結合在地魚塭業者，首創全國魚塭調節APP，實現區域微滯洪概念。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局針對永安新港里推動因應氣候變遷調適策略，結合在地魚塭業者，首創全國魚塭調節APP，實現區域微滯洪概念。圖／高雄市環保局提供

高雄永安區新港里長期飽受水患之苦，高雄市環保局針對新港里推動因應氣候變遷調適策略，結合在地魚塭業者，首創全國魚塭調節APP，融合在地特性，也實現區域微滯洪概念。新港里魚塭面積約33公頃，各魚塭水位最大排降深度約50公分，可蓄洪量約為16.5萬噸，相當於一個永安滯洪池

高雄市環保局表示，近年全球氣候變遷導致災害頻率增加，在極端氣候的影響下，台灣面臨洪災的風險日漸升高。永安區新港里大多為魚塭養殖用地，在豪雨期間時常面臨魚塭溢堤、排水系統倒灌等危機，為解決長期水患問題，環保局於北溝排水系統設置水位監測器，藉由水位警戒及即時發報，引導當地魚塭業者配合進行分區預排，在暴雨來臨前預先降低魚塭水位，可有效減少對排水系統造成的壓力，並讓多餘的魚塭空間用於滯洪池。

新港里長何應成說，民眾已經淹水淹怕了，魚塭預排的設計，透過與魚塭業者的合作及科學方法，讓預排機制更為準確，既可防範魚苗流失，又可提供區域滯洪，可以調適氣候變遷。

環保局長張瑞琿表示，氣候變遷的影響已是全球共同面對的問題，透過因地制宜的調適作為來減緩極端氣候對區域的衝擊，未來環保局也將以創新策略，透過各單位間的合作，強化整體環境品質，營造生態城巿。其他地區若有意願或合適，可以跟環保局合作設置推廣。

高雄市環保局針對永安新港里推動因應氣候變遷調適策略，結合在地魚塭業者，首創全國魚塭調節APP，實現區域微滯洪概念。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局針對永安新港里推動因應氣候變遷調適策略，結合在地魚塭業者，首創全國魚塭調節APP，實現區域微滯洪概念。圖／高雄市環保局提供

氣候變遷 滯洪池 高雄市

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