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內埔年街停辦 攤商退費公告出爐

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
內埔鄉公所於官網公告攤商退費事宜。記者陳弘逸／翻攝至內埔鄉公所官網
內埔鄉公所於官網公告攤商退費事宜。記者陳弘逸／翻攝至內埔鄉公所官網

疫情升溫，潮州鎮春節市集、內埔年街、屏東年貨大街以及車城福安宮「拜頭香」等活動，上周宣布停辦。內埔鄉公所在昨天公告，年街攤商可於27日於鄉公所上班時間，至財政課辦理退費，已繳交的各項費用將以現金全數退還。

內埔鄉公所指出，為配合中央防政策、兼顧鄉民安全及健康，鄉公所於22日下午召開會議，決定停止辦理內埔鄉2021年街市集活動。

內埔鄉公所表示，年街停辦後，攤商可於本周三（1 月27 日）鄉公所上班時間，攜帶本人身分證、印章、抽籤籤條、保證金及租金收據到財政課辦理，且攤商己繳交的各項費用，將以現金全數退還。

鄉公所強調，本次退費攤商共396人，無退費期限，若攤商遲遲未至公所辦理，也會以電話通知，協助所有人退費完成為止。

內埔鄉長鍾慶鎮表示，防疫是大家共同的責任，此時此刻，應以防疫工作及鄉民健康為優先考量。

鍾慶鎮還說，感謝來自各地攤商夥伴們的支持，期盼疫情能早日結束，明年內埔市集再見。

疫情 年貨大街 屏東

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