高市副市長林欽榮深夜拚「路平」 要讓市民有感

高雄市副市長林欽榮今晚視察鳥松區神農路刨鋪工程，也致贈鮮甜的蜜棗，慰勞辛勤打拚的施工人員，感念他們對高雄市「路平」建設的付出，相關工程希望趕在農曆過年前完工，要拚新的一年人民有感。

林欽榮今晚10點30分由工務局長蘇志勳及市議員江瑞鴻、邱俊憲等人陪同關心鳥松神農路刨鋪進度，神農路是大樹、大寮二區居民通往長庚醫院、澄清湖及鳳山市區的主幹道，也是仁武及大發工業區產業運輸的重要聯絡道路，由於長期重車壓境且區域排水不佳，嚴重影響道路壽命，市府列為優先改善道路，連月來積極趕工。

工務局表示，去年水利局已針對鳥松仁美易淹水路段改善排水系統，並墊高道路，工務局養工處再接續改善水利局工程範圍外路況不佳的路段，目前進展到刨鋪階段。

林欽榮今晚到場關心工程進度，從瀝青下料的溫度控制到道路厚道，與人孔間的縫隙是否平整等細節，無一不盯，但也不忘送上美味的蜜棗慰勞施工人員，期許大家共同為提供市民平坦、安全的道路而努力。

工務局表示，這次改善的範圍由原本的鳥松中正路與神農路交叉路口起，往東銜接至水利局的工程範圍，特別延伸至大同路，工程經費約投入1400萬元，為讓施工過程的交通衝擊降到最小，採取夜間施工，希望在農曆過年前完工，讓神農路換上新衣。