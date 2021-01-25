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高雄首選蜜棗 全台家樂福也吃得到

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄首選蜜棗今年與家樂福合作上市。圖／高雄市農業局提供
高雄首選蜜棗今年與家樂福合作上市。圖／高雄市農業局提供

高雄蜜棗鮮甜上市，農業局主打的「高雄首選」蜜棗，更由燕巢青隆果菜運銷合作社鋪貨全台家樂福，讓更多民眾可以嘗鮮，一起「棗」幸福。

高雄是全台最大蜜棗產區，生產的蜜棗果型碩大，翠綠討喜，甜脆多汁，曾被譽為「頂級的綠寶石」。

高雄市農業局代理局長王正一說，蜜棗含豐富維生素C，能這麼好吃除是氣候跟土壤適合栽種及生長外，農民像照顧自己小孩一般的用心栽培，都是主要因素。高雄的蜜棗去年在行政院農業委員會高雄區農業改良場舉辦的「全國棗優質管理果園評鑑」中即揮出全壘打，囊括爭霸組及新秀組全部獎項。

這次高雄蜜棗與家樂福合作上市，家樂福更精選十家買氣最旺的店家，包括台北新店店、林口店、天母店、桂林店、淡新店、台中西屯店、經國店、台南安平店、高雄鼎山店及愛河店辦理高雄首選蜜棗試吃活動，每家店限量100公斤，民眾可以搶「鮮」品嘗選購。

王正一說，蜜棗產期集中在農曆年前後，被視為「吉利水果」，為便利民眾採買，民眾除到大賣場外，也能透過「高雄首選電商平台」網站下單訂購。高雄首選電商平台網址為https://www.khagri.org.tw/

高雄首選蜜棗，已在家樂福上架。圖／高雄市農業局提供
高雄首選蜜棗，已在家樂福上架。圖／高雄市農業局提供

家樂福 電商 行政院

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