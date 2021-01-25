疫情擴大 高市規定入院得持健保卡實名制

高雄市衛生局今天表示，進入高雄市醫療院所，除了配戴口罩，也要刷健保卡登記。若隔離、檢疫及自主健康管理者要就醫，則得洽衛生局，並可與高市2000多家醫院安排通訊診療。

因部立桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，國內新增本土病例，加上春節連續假期將至，高雄市衛生局下午召集轄內醫界代表，召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第3次醫療應變會議，並宣布入院需刷健保卡的實名制方案。

配合中央「部桃專案」回溯健保雲端註記，增列「自1月6日起曾至部桃門急診就醫之病人及工作人員」均列入自主健康管理對象，衛生局表示，高雄市醫療院所即日起啟動入院刷健保卡機制，請民眾到院除了戴口罩，也要攜帶健保卡或提供身分證字號，以便確認是否屬於自主健康管理者。

針對有就醫需求的自主健康管理者，衛生局表示，請先洽高市防疫專線723-0250，安排通訊診療或指定醫院就醫，切勿自行進入醫療院所，如有刻意隱瞞或提供虛偽不實、錯誤資訊，以致他人感染，將依傳染病防治法處新台幣1萬元至15萬元不等罰緩。

衛生局強調，高雄市2000多家醫療院所皆提供通訊診療服務，包括84家醫院、1630家西醫診所及482中醫診所，希望居家隔離、居家檢疫，自主健康管理民眾多加利用。

衛生局長黃志中表示，目前高雄市居家檢疫人數共5093人、居家隔離人數為13人，另有2200多人正在自主健康管理，其中因部桃群聚案擴大，而匡列的居家隔離人數為0人。

至於高市是否要以醫療資源支援桃園，黃志中表示，對醫療資源調度，高雄市有相當準備，若中央疫情指揮中心認為有需要，高雄市會提供相關協助。而在防疫旅館上，市府則是先以支援高市與離島為主。

衛生局表示，目前追蹤到兩名部桃自主健康管理者曾來高雄遊玩及上課，已追溯完成兩人在高雄市的足跡，也經過採檢確定陰性，兩人現在皆離開高雄。