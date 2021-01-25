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疫情升溫 陳其邁：罷捷投票照常舉行

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

新冠肺炎疫情升溫，罷免高雄市議員黃捷投票2月6日舉行在即，高雄市長陳其邁今表示，投票還是會照常舉行，市府會全力做好防疫措施。

陳其邁今下午出席「簡化便民邁大步•服務產業創新機」高雄市政府與企業交流座談會，被問到疫情升溫是否影響罷捷投票，陳其邁說，投票還是照常舉行，不管支持或者是不支持，罷免都是公民權的行使，市府會全力做好防疫措施。

高雄市選委會表示，目前罷捷投票防疫措施比照罷免王浩宇投票。對於會否隨疫情升溫加嚴？高雄市選委會表示，下周會公布相關的防疫措施和規定。

日前桃園市議員王浩宇罷免投票，中選會規定居家隔離、居家檢疫者不得進入投票所投票及參觀開票。

罷捷投票將在2月6日舉行，據高雄市選舉委員會初步統計，投票人人數為29萬1629人。

另對於桃園疫情，陳其邁受訪說，最重要的是現階段中央能夠掌握不管是住院、門診、急診等足跡，確診個案的疫調也必須落實。高雄也會同步在醫療院所，藉由中央提供的資料，在醫院及今天開始擴大診所的相關把關工作。

陳其邁說，高雄市從上周開始，就嚴密的對醫院掌控，醫院也要更提高警覺，做好防疫工作，加強整個醫院管控。

此外，陳其邁說，大型活動除了取消外，另也全面盤點包括商圈甚至民間一些宗教或其他的活動，也跟他們溝通，是不是有些能夠延期或取消，這幾天一直跟這些團體做溝通。

投票 高雄市 陳其邁

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