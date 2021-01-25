影／車禍事故酒駕占最多 內埔警與鄉長垃圾車客語宣導

屏東縣內埔警分局發現，2020年轄區發生死亡交通事故多，與2019年相比，死亡車禍增加8件，其中5件是釀禍，有2件是未戴安全帽，內埔警分局為提醒民眾注意交通安全，分局長蔡耀順邀請內埔鄉長鍾慶鎮一同參與，錄製垃圾車廣播宣導，內埔鄉是客家庄，蔡耀順不會說客家話，為此苦練客家話，垃圾車做為發聲筒，讓更多人重視交通安全。

屏東縣內埔鄉人口約有5萬3千多人，是屏東縣33個鄉鎮市第三多人口，分局長蔡耀順說，讓宣導貼近民眾生活，以每天繞行鄉內主要道路的10輛垃圾車為發想，透過垃圾車廣播的政令宣導，提醒鄉民重視交通安全這項議題。

內埔鄉是客家庄，客家居民占6成，垃圾車廣播錄製採取全客語，也製作全彩橫幅懸掛車體側身，強化宣導。

垃圾車廣播，1分20秒宣導，強調內埔鄉2020年死亡交通事故15人，與2019年增加8人，5件酒駕、2件未戴安全帽；提醒機車、老人、酒駕易生重大交通事故，應更注意行車安全，也提醒鄉親，鄉內109年易肇事路段為台一線、廣濟路及壽比路，提醒用路人應小心慢行。

蔡耀順說，2020年車禍資料分析，連假（含前一天）為死亡交通事故的好發期，為使民眾安心團圓過年，遂「掃一波」密集性宣導，希望能有效防制。

內埔鄉長鍾慶鎮說，交通3E政策涵蓋工程、教育及執法，執法仰賴警方協助，工程部分，鄉公所會依內埔警方提出，陸續改善不合理的權責道路。