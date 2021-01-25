快訊

老鼠闖學測考場害考生驚嚇尖叫！大考中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／車禍事故酒駕占最多 內埔警與鄉長垃圾車客語宣導

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔警分局讓宣導貼近民眾生活，以每天繞行鄉內主要道路的10輛垃圾車為發想，透過垃圾車廣播的政令宣導，提醒鄉民重視交通安全這項議題。圖／內埔警分局提供
屏東縣內埔警分局讓宣導貼近民眾生活，以每天繞行鄉內主要道路的10輛垃圾車為發想，透過垃圾車廣播的政令宣導，提醒鄉民重視交通安全這項議題。圖／內埔警分局提供

屏東縣內埔警分局發現，2020年轄區發生死亡交通事故多，與2019年相比，死亡車禍增加8件，其中5件是釀禍，有2件是未戴安全帽，內埔警分局為提醒民眾注意交通安全，分局長蔡耀順邀請內埔鄉長鍾慶鎮一同參與，錄製垃圾車廣播宣導，內埔鄉是客家庄，蔡耀順不會說客家話，為此苦練客家話，垃圾車做為發聲筒，讓更多人重視交通安全。

屏東縣內埔鄉人口約有5萬3千多人，是屏東縣33個鄉鎮市第三多人口，分局長蔡耀順說，讓宣導貼近民眾生活，以每天繞行鄉內主要道路的10輛垃圾車為發想，透過垃圾車廣播的政令宣導，提醒鄉民重視交通安全這項議題。

內埔鄉是客家庄，客家居民占6成，垃圾車廣播錄製採取全客語，也製作全彩橫幅懸掛車體側身，強化宣導。

垃圾車廣播，1分20秒宣導，強調內埔鄉2020年死亡交通事故15人，與2019年增加8人，5件酒駕、2件未戴安全帽；提醒機車、老人、酒駕易生重大交通事故，應更注意行車安全，也提醒鄉親，鄉內109年易肇事路段為台一線、廣濟路及壽比路，提醒用路人應小心慢行。

蔡耀順說，2020年車禍資料分析，連假（含前一天）為死亡交通事故的好發期，為使民眾安心團圓過年，遂「掃一波」密集性宣導，希望能有效防制。

內埔鄉長鍾慶鎮說，交通3E政策涵蓋工程、教育及執法，執法仰賴警方協助，工程部分，鄉公所會依內埔警方提出，陸續改善不合理的權責道路。

垃圾車 屏東縣 事故

延伸閱讀

快過年別貪杯誤事 中市交大前進十軍團宣導

客語認證頒千元獎勵金 苗栗即日起受理申請

影／客語認證通過苗栗發獎金 即日起開放申請

客委會擴大成立「語言發展處」 扎根社區推廣客語

相關新聞

網傳外出須戴口罩圖卡 澎縣府：去年5月已解除此規定

近日有不少澎湖居民收到圖卡寫「因應疫情，即日起至5月13日，澎湖全縣外出一律戴口罩」，縣民一頭霧水，搞不清楚這是去年的資...

大林蒲遷村計畫書草案遲未公布 林欽榮這樣解釋

高雄市小港區大林蒲遷村案勢在必行，去年底大林蒲居民曾到議會陳抗，要求不只住商用地，所有私有土地都要一坪換一坪。市長陳其邁...

菜市場也能發電？ 高雄今年將推7市場設太陽能屋頂

高市府成立「高雄市綠電推動專案小組」，推動高雄再生能源發展，配合綠電小組目標，經發局表示，今年將推動7處公有市場屋頂設置...

疫情升溫 陳其邁：罷捷投票照常舉行

新冠肺炎疫情升溫，罷免高雄市議員黃捷投票2月6日舉行在即，高雄市長陳其邁今表示，投票還是會照常舉行，市府會全力做好防疫措...

影／車禍事故酒駕占最多 內埔警與鄉長垃圾車客語宣導

屏東縣內埔警分局發現，2020年轄區發生死亡交通事故多，與2019年相比，死亡車禍增加8件，其中5件是釀禍，有2件是未戴...

屏東縣城市棒球隊成軍 縣府感謝在地企業1千萬贊助

屏東縣長潘孟安醞釀4年，考量縣府財政結構，去年舉辦完全中運，補強體育設施，強化縣內三級五區體育政策，成立城市棒球隊，籌募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。