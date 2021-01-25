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屏東縣城市棒球隊成軍 縣府感謝在地企業1千萬贊助

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府成立城市棒球隊，籌募經費時，感謝在地9家企業贊助，募集1千萬，感謝企業相挺。記者劉星君／攝影
屏東縣府成立城市棒球隊，籌募經費時，感謝在地9家企業贊助，募集1千萬，感謝企業相挺。記者劉星君／攝影

屏東縣長潘孟安醞釀4年，考量縣府財政結構，去年舉辦完全中運，補強體育設施，強化縣內三級五區體育政策，成立城市棒球隊，籌募經費時，感謝在地9家企業贊助，募集1千萬，縣府今舉辦感恩記者會，感謝企業相挺。

屏東縣城市棒球隊在去年12月5日到11日公告徵選教練、球員，當時有17名教練、76名球員報名，屏東縣城市棒球隊正式成軍，3名教練，總教練余進德、打擊教練黃龍義、投手教練蕭佳汶。球員26名，其中3人曾是職棒隊員張煒謙、蔡友達、王英山。

屏東縣府體發中心指出，屏東縣城市棒球隊2月1日舉行開訓典禮，2月27日舉行成軍記者會。屏東縣城市棒球隊希望能參加3月24日舉辦的春季棒球聯賽，正式亮相。

籌組城市棒球隊經費一年所需約3千萬元，體育署補助1千萬元、縣府自籌1千萬，向企業募款1千萬元，屏東縣府感謝在地企業贊助，大江生醫股份有限公司、中洲建設股份有限公司、振聯股份有限公司、巨基環保企業股份有限公司、巧新科技工業股份有限公司、財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會、屏東太平洋百貨暨驛站商場、印象建設有限公司與太子國際股份有限公司，共9家企業響應縣府對棒球運動事業重視，共1千萬，大江生醫2百萬元，其他企業各1百萬元。

屏東縣副縣長吳麗雪說，感謝各贊助企業拋磚引玉，強化屏東縣發展職業棒球基底，這些贊助企業做為屏東縣城市棒球隊強而有力的後盾，讓縣內棒球運動整體實力也能精進，邁向多贏未來發展。

屏東縣 體育 記者會

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