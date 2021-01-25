菜市場也能發電？ 高雄今年將推7市場設太陽能屋頂

高市府成立「高雄市綠電推動專案小組」，推動高雄再生能源發展，配合綠電小組目標，經發局表示，今年將推動7處公有市場屋頂設置太陽能設施，預估年發電量將達117萬度。龍華公有市場自治會長李國祥表示，去年市場完成太陽光電設置後，不僅改善雨季滲漏水，夏天溫度也降低不少。

高雄市綠電小組擬定「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂」、「以節能服務模式加速節電低碳行動」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」及「高雄市轄區內電廠友善降轉」等五大任務。

其中針對太陽光電設置，訂定今年起，2年內以新設太陽光電容量達27萬瓩為目標。經發局表示，配合綠電小組目標，盤點轄內市場屋頂，目前已進行鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹及武廟等部分公有市場設置。

經發局表示，今年將再規畫於果貿、六龜、彌陀、興達港特定區、梓官第二、路竹等公有市場以及杉林區大愛商業中心等7處場域屋頂建置太陽光電，預計7處市場的年發電量約可達117萬度，全力打造「綠能菜市場」。

經發局指出，太陽光電設置不僅可發出綠電，還能使室內溫度降低3至5度，兼具節能減碳效果，承攬廠商另提供屋頂防漏水保固20年。此外，售電回饋率7%將用於挹注市府財政，同時也將提撥回饋市場作為環境清潔維護所需費用。