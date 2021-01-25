高雄路平受關注 工務局：重要道路、路況差先處理

高雄市議會今續審市府預算案，上午審查工務局預算，多位議員關心路平問題，工務局表示，針對人口密集行政區會選擇重要道路或路況差的先處理，上半年計畫刨鋪200條左右；另也會引進許多新工法，如圓形切割等，增加路面平整度。

議員陳美雅指出，工務局有道路挖掘和巡查等預算，但市民仍感受道路到處高低不平，日前鼓山區就有騎士因路面隆起摔倒；有些道路雖有重鋪，但卻不平整。

陳美雅並詢問高雄需要刨鋪的道路還有多少條？工務局長蘇志勳表示，養工處負責全市6米以上道路維護管理；會針對人口密集行政區，選擇重要道路先刨鋪。

蘇志勳說，初步統計，上半年計畫刨舖有200條左右，另鳳山、旗山、岡山區等路況差的道路也會優先處理。另針對日前鼓山區騎士摔倒路段，蘇志勳說，該路段高低不平部分也已刨鋪修復完成。

議員蔡武宏詢問是否有廠商為趕工不照規定先申請路證？道挖管理中心主任林建良說，一年道路挖掘裁罰100多件，未經許可挖掘占2、3成左右。蔡武宏批未經許可開挖工程嚴重影響交通，應提高罰則；林建良表示，自治條例規定上限就是罰10萬，但可以連罰。

議員李雅芬指，有些道路重鋪還是會不平，要求工務局施工品質一定要嚴格把關；蘇志勳表示，會持續引進很多新工法，如孔蓋圓形切割等，都是今年會努力方向。