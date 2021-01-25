快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄路平受關注 工務局：重要道路、路況差先處理

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會今續審市府總預算案，上午審查工務局預算。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會今續審市府總預算案，上午審查工務局預算。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會今續審市府預算案，上午審查工務局預算，多位議員關心路平問題，工務局表示，針對人口密集行政區會選擇重要道路或路況差的先處理，上半年計畫刨鋪200條左右；另也會引進許多新工法，如圓形切割等，增加路面平整度。

議員陳美雅指出，工務局有道路挖掘和巡查等預算，但市民仍感受道路到處高低不平，日前鼓山區就有騎士因路面隆起摔倒；有些道路雖有重鋪，但卻不平整。

陳美雅並詢問高雄需要刨鋪的道路還有多少條？工務局長蘇志勳表示，養工處負責全市6米以上道路維護管理；會針對人口密集行政區，選擇重要道路先刨鋪。

蘇志勳說，初步統計，上半年計畫刨舖有200條左右，另鳳山、旗山、岡山區等路況差的道路也會優先處理。另針對日前鼓山區騎士摔倒路段，蘇志勳說，該路段高低不平部分也已刨鋪修復完成。

議員蔡武宏詢問是否有廠商為趕工不照規定先申請路證？道挖管理中心主任林建良說，一年道路挖掘裁罰100多件，未經許可挖掘占2、3成左右。蔡武宏批未經許可開挖工程嚴重影響交通，應提高罰則；林建良表示，自治條例規定上限就是罰10萬，但可以連罰。

議員李雅芬指，有些道路重鋪還是會不平，要求工務局施工品質一定要嚴格把關；蘇志勳表示，會持續引進很多新工法，如孔蓋圓形切割等，都是今年會努力方向。

陳美雅 修復 岡山

延伸閱讀

高雄市議會臨時會審查總預算 警察局成焦點

續審市府預算 高市議會21日起再加開9天臨時會

辛苦！高市每年為紅橘捷運付1億多利息 收益有限

高市府總預算未審完 議會臨時會日程無共識

相關新聞

菜市場也能發電？ 高雄今年將推7市場設太陽能屋頂

高市府成立「高雄市綠電推動專案小組」，推動高雄再生能源發展，配合綠電小組目標，經發局表示，今年將推動7處公有市場屋頂設置...

屏東縣城市棒球隊成軍 縣府感謝在地企業1千萬贊助

屏東縣長潘孟安醞釀4年，考量縣府財政結構，去年舉辦完全中運，補強體育設施，強化縣內三級五區體育政策，成立城市棒球隊，籌募...

高雄路平受關注 工務局：重要道路、路況差先處理

高雄市議會今續審市府預算案，上午審查工務局預算，多位議員關心路平問題，工務局表示，針對人口密集行政區會選擇重要道路或路況...

高雄自行車道卡卡 議員促全面健檢

高雄YouBike 2.0公共自行車系統去年7月營運至今，已建置849處租賃站、8300輛自行車，站數全國第一，日前使用...

高雄周四前空品不佳 外出口罩更要戴緊

又是周一上班日，高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質呈現「局部紅色警示」，午後會稍有改善。

高市勞工局5場徵才 高都汽車、台灣捷康綜合專案找員工

高雄市勞工局1月26日至28日舉辦5場徵才活動，12家廠商釋出超過300個職缺。勞工局訓練就業中心提醒 參加民眾，配合辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。