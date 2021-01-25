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高雄周四前空品不佳 外出口罩更要戴緊
又是周一上班日，高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質呈現「局部紅色警示」，午後會稍有改善。
高雄市上午戶外空氣品質為「橘色提醒至紅色警示」，大環境持續是偏弱的偏北風吹拂，並無法有效帶動西半部汙染擴散，自台中以南，空氣品質都相對較差，愈往下風處累積狀況愈明顯。從目前預報來看：28日周四前空氣品質改善幅度不大，市民要多加注意。
今天上半天趨於靜風，汙染累積相對明顯，空氣品質薇「橘色提醒至紅色警示」。下午至剛入夜，海風逐步增強，擴散條件逐漸轉好，平地PM2.5稍有降低，空氣轉為「橘色提醒」。晚間大氣趨於穩定，空氣將再轉差。
26、27日明後兩天，清晨至上午容易有局部霧，可能讓汙染物擴散更不順利，民眾也要留意。
近期興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」，2、4號停機中，1號、3號友善降載減排中。
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