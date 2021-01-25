高市勞工局5場徵才 高都汽車、台灣捷康綜合專案找員工

高雄市勞工局1月26日至28日舉辦5場徵才活動，12家廠商釋出超過300個職缺。勞工局訓練就業中心提醒 參加民眾，配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，並禁止有發燒或急性呼吸道感染症者入場。

1月26日上午10點到12點在三民區民族一路558號高都汽車北高雄營業所，舉辦「高都汽車」公司專案徵才活動，提供13名技術員、服務專員職缺，月薪2萬8000元起。

1月26日上午9點半到11點在勞工局1樓，元泰發實業公司徵操作工27人；湧盛電機公司徵操作工9人；東哥企業公司徵操作工60人；發洲造船公司徵操作工6人。

1月26日下午2點到3點半在三民區大順二路468號10樓三民就業服務站，炭火燒肉公司徵洗滌人員5人、廚房人員3人；冠中保全公司徵大樓管理員10人；穎崴科技公司徵操作員45人；財團法人綠色和平基金會徵專員5人。