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高市勞工局5場徵才 高都汽車、台灣捷康綜合專案找員工
高雄市勞工局1月26日至28日舉辦5場徵才活動，12家廠商釋出超過300個職缺。勞工局訓練就業中心提醒 參加民眾，配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，並禁止有發燒或急性呼吸道感染症者入場。
1月26日上午10點到12點在三民區民族一路558號高都汽車北高雄營業所，舉辦「高都汽車」公司專案徵才活動，提供13名技術員、服務專員職缺，月薪2萬8000元起。
1月26日上午9點半到11點在勞工局1樓，元泰發實業公司徵操作工27人；湧盛電機公司徵操作工9人；東哥企業公司徵操作工60人；發洲造船公司徵操作工6人。
1月26日下午2點到3點半在三民區大順二路468號10樓三民就業服務站，炭火燒肉公司徵洗滌人員5人、廚房人員3人；冠中保全公司徵大樓管理員10人；穎崴科技公司徵操作員45人；財團法人綠色和平基金會徵專員5人。
1月28日上午9點到11點在楠梓就業服務站，辦理「全球華人」高雄分公司專案徵才活動，提供45名組裝/測試/包裝員、機台操作員職缺，月薪2萬7000元起。下午2點到4點在楠梓就業服務台，辦理「台灣捷康綜合」公司專案徵才活動，提供100名作業員、技術員職缺，月薪2萬4000元起。徵才訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408李先生。
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